Electronic Arts venduta a PIF e Silver Lake: operazione da 55 miliardi

Eletronic Arts, il colosso dei videogiochi e produttore di EA Sports FC (ex FIFA) e Madden NFL, ha annunciato l’acquisizione da parte di un consorzio guidato dal Fondo di Investimento Pubblico dell’Arabia Saudita PIF per 55 miliardi di dollari (46,85 miliardi di euro, al cambio attuale).

L’operazione, che è la più grande della storia condotta da private equity in contanti della storia, sarà finanziata attraverso una combinazione di liquidità apportata da PIF, Silver Lake e Affinity Partners, oltre al trasferimento della quota già detenuta da PIF in EA, per un investimento azionario complessivo di circa 36 miliardi di dollari, e 20 miliardi di dollari di finanziamento a debito garantito interamente da JPMorgan Chase Bank, N.A., di cui 18 miliardi dovrebbero essere erogati al closing. Ciascuno dei membri del Consorzio intende finanziare la propria quota di equity esclusivamente con capitale sotto il proprio controllo. Intanto, nel pre-market a Wall Street il titolo è salito di oltre il 14%.

Il consorzio comprende anche le società di investimento statunitensi Silver Lake e Affinity Partners con sede a Miami e fondata da Jared Kushner, ex consigliere della Casa Bianca e genero del presidente Donald Trump. «Electronic Arts è un’azienda straordinaria, con un management di livello mondiale e una visione audace per il futuro. Ho sempre ammirato la loro capacità di creare esperienze iconiche e durature e, come persona cresciuta con i loro videogiochi – che oggi condivide anche con i propri figli – non potrei essere più entusiasta per ciò che ci aspetta», ha detto Jared Kushner, CEO di Affinity Partners.

In base ai termini dell’accordo, il Consorzio acquisirà il 100% di EA, con PIF che trasferirà la propria partecipazione del 9,9% già detenuta nella Società. Gli azionisti di EA riceveranno 210 dollari per azione in contanti. Il prezzo per azione rappresenta un premio del 25% rispetto al prezzo di 168,32 dollari al 25 settembre 2025, ultimo giorno di negoziazione non influenzato, e un premio rispetto al massimo storico non influenzato di 179,01 dollari al 14 agosto 2025.

PIF non è nuovo al mondo dello sport e dell’intrattenimento. Il fondo saudita possiede il Newcastle in Premier League, detiene una quota del 10% di DAZN e, tramite la controllata Savvy Games Group, ha investito miliardi negli esports e in diversi publisher, tra cui la stessa EA (di cui nel 2023 risultava già azionista di minoranza con una partecipazione da circa 3 miliardi di dollari). Silver Lake, dal canto suo, è un attore di primo piano nel settore tecnologico, con asset gestiti per oltre 100 miliardi di dollari, e nel calcio è azionista di minoranza del Manchester City tramite la holding City Football Group.

(Image credit: Depositphotos)