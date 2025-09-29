San Siro, i costi dell’affitto: le cifre approvate dal Comune di Milano per il 2025

Mentre continua a tenere banco la questione del futuro di San Siro, Inter e Milan devono fare i conti con la quotidianità di gestire il Meazza.

In attesa del voto di oggi, infatti, nei giorni scorsi il Comune di Milano, alla luce appunto della convenzione firmata con i due club, ha approvato le cifre per quanto riguarda l’affitto che Inter e Milan dovranno versare per l’anno 2025, come si legge nei documenti che Calcio e Finanza ha consultato.

In particolare, il corrispettivo totale viene così suddiviso:

il 53,30% del totale del canone «quale corrispettivo monetario ordinario annuo da pagarsi in rate trimestrali anticipate»;

• il 46,70% del totale del canone come cosiddetto “corrispettivo a scomputo”, «sostituibile tramite l’esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione o di innovazione, incluse le attività strettamente strumentali di aggiornamento catastale e di monitoraggio strutturale dello stadio».

In base alle cifre, quindi, la parte legata alla quota di canone a scomputo per l’anno finanziario 2025 è pari a complessivi 6.390.509,28 euro, di cui «3.195.254,64 euro a favore di F.C. Internazionale Milano Spa e 3.195.254,64 euro a favore di A.C. Milan Spa». Considerando si tratta della quota a scomputo, la cifra invece da versare da parte dei club dovrebbe così aggirarsi intorno ai 7 milioni complessivi per circa 3,5 milioni ciascuna per Inter e Milan. Un tema che è stato oggetto di polemiche negli ultimi giorni, considerando che, secondo l’accusa, i due club non avrebbero versato circa 27 milioni per la manutenzione straordinaria.