masterSport si conferma miglior master italiano e tra i migliori d’Europa

È pubblica la nuova classifica internazionale dei master in sport management redatta dalla rivista Sport Business International. Da oltre 10 anni la rivista crea il Post Graduate Rankings ovvero una serie di graduatorie dedicate al settore della formazione in sport management che sia di supporto e aiuto agli studenti di tutto il mondo nella scelta del proprio percorso di specializzazione.

Nell’edizione 2025 sono stati monitorati tramite interviste oltre 100 corsi di tutto il mondo creando una classifica basata su parametri come l’impatto del corso sulla carriera, le esperienza di studio, il panel dei relatori, il grado di internazionalizzazione e molte altre voci. I dati vengono raccolti con interviste agli studenti diplomati 3 anni prima della pubblicazione avendo quindi sempre un quadro aggiornato.

Come avviene dalla prima edizione della classifica il porta bandiera si conferma “masterSport” Master internazionale in management dello sport business giunto alla sua 30° edizione e nato nel 1996 dall’intuizione di un gruppo di professionisti del settore che hanno messo con continuità la loro esperienza e le loro conoscenze al servizio degli studenti.

Il masterSport, il cui bando di selezione 2025-2026 è disponibile fino al 14 novembre, si è posizionato come 2° master in Europa per impatto sulla carriera degli studenti e 1° master europeo e 3° master mondiale per utilità dei contenuti nel lavoro di tutti i giorni dei propri diplomati.

In una competizione globale che ha visto l’ingresso di decine di nuovi corsi statunitensi (vincitore assoluto il corso di Ohio University) e dell’area MEA il corso dell’Università di San Marino e Università San Raffaele si conferma di altissimo profilo.