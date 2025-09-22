Questa sera a Parigi avverrà la consegna del Pallone d’Oro 2025, il più prestigioso e ambito premio individuale del mondo del calcio. Per la prima volta dal 2003 nell’elenco di finalisti diffuso da France Football.

La cerimonia per il Pallone d’Oro che prenderà il via alle ore 20.00 e vedrà anche l’assegnazione di altri premi individuali, come il premio al miglior portiere della stagione, alla migliore calciatrice o al migliore allenatore. Solo per citarne alcuni.

Dove vedere Cerimonia Pallone d’Oro 2025 – L’elenco dei potenziali vincitori

Nella lista dei 30 candidati c’è un solo italiano, Gianluigi Donnarumma, che ha vinto tutto con il Paris Saint-Germain. Presenti solamente due calciatori che militano nella nostra Serie A come Lautaro Martinez, capitano e numero 10 dell’Inter, arrivato all’ultimo atto della Champions League, e Scott McTominay, autentico trascinatore del Napoli di Antonio Conte e fondamentale nella conquista del quarto scudetto della storia partenopea. Questi tutti i 30 finalisti del Pallone d’Oro 2025:

Ousmane Dembelè (PSG e Francia)

Gianluigi Donnarumma (PSG e Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid e Inghilterra)

Desirè Douè (PSG e Francia)

Denzel Dumfries (Inter e Olanda)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund e Guinea)

Erling Haaland (Manchester City e Norvegia)

Viktor Gyokeres (Sporting Lisbona/Arsenal e Svezia)

Achraf Hakimi (PSG e Marocco)

Harry Kane (Bayern Monaco e Inghilterra)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG e Georgia)

Robert Lewandowski (Barcellona e Polonia)

Raphinha (Barcellona e Brasile)

Declan Rice (Arsenal e Inghilterra)

Fabian Ruiz (PSG e Spagna)

Virgil Van Dijk (Liverpool e Olanda)

Vinicius Jr (Real Madrid e Brasile)

Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Germania)

Vitinha (PSG e Portogallo)

Lamine Yamal (Barcellona e Spagna)

Alexis Mac Allister (Liverpool e Argentina)

Lautaro Martinez (Inter e Argentina)

Kylian Mbappè (Real Madrid e Francia)

Scott McTominay (Napoli e Scozia)

Nuno Mendes (PSG e Portogallo)

Joao Neves (PSG e Portogallo)

Michael Olise (Bayern Monaco e Francia)

Cole Palmer (Chelsea e Inghilterra)

Pedri (Barcellona e Spagna)

Dove vedere Cerimonia Pallone d’Oro 2025 – La diretta in chiaro

L’appuntamento, come detto, è per le ore 20.00 quando inizierà l’intera cerimonia di premiazione a Parigi. Nessuna tv tradizionale ha programmato la diretta integrale per la consegna del Pallone d’Oro 2024. Tutti gli appassionati però posso assistere all’attesissimo evento collegandosi con Sky Sport 24 (clicca qui per abbonarti a NOW). Gli appassionati potranno seguire la cerimonia gratuitamente accedendo al profilo Youtube del quotidiano francese l’Equipe.