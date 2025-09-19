Champions, la UEFA paga già i primi premi: alle italiane quasi 150 milioni

L’edizione della Champions League 2025/26 è appena iniziata, ma i club partecipanti passano subito all’incasso. Nella giornata di oggi, la UEFA effettuerà infatti i primi pagamenti per la partecipazione alla massima competizione europea per club, distribuendo sia la gran parte della quota di partecipazione, sia il 75% di quanto previsto sulla base del nuovo segmento “value”, che accorpa i vecchi market pool e ranking storico.

Nel complesso, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di oltre 1,3 miliardi di euro tra bonus per la partecipazione (643 milioni) i premi del segmento value (640 milioni, il 75% del totale) e i bonus riconosciuti ai club eliminati durante i playoff di qualificazione, 30 milioni di euro complessivi.

Nuova Champions pagamento premi – Le cifre per le italiane

Tra i club che passano all’incasso ci sono chiaramente anche quelli italiani, che secondo le stime di Calcio e Finanza metteranno a bilancio un totale di poco meno di 150 milioni di euro. Partendo dal bonus partecipazione, Atalanta, Inter, Juventus e Napoli riceveranno ciascuna 17,87 milioni di euro in questa prima fase (il saldo di questa quota arriverà alla fin).

Per quanto riguarda invece il pilastro “value”, l’Inter è il club che incassa più di tutti: 24,02 milioni di euro. Segue la Juventus con poco più di 20 milioni di euro, poi l’Atalanta a quota 17,3 milioni e infine il Napoli con i suoi poco più di 34,5 milioni di euro.

Nel complesso, come detto, gli incassi totali toccano quasi i 150 milioni di euro. L’Inter supera quota 40, arrivando a sfiorare i 42 milioni. Segue la Juve che arriva a 38 milioni. Più staccate Atalanta e Napoli, rispettivamente, a 35 e 34,5 milioni.