Sky, oltre 4 milioni i telespettatori complessivi per la prima giornata di Champions

La tre giorni del primo turno della UEFA Champions League 2025/26 si è conclusa e per Sky, detentore dei diritti televisivi della massima competizione europea ma anche di Europa League e Conference, si registrano numeri importanti legati agli ascolti.

Infatti, la pay tv di Comcast ha avuto un seguito di oltre 4 milioni di persone (4.170.000) sommando gli ascolti da martedì a giovedì, appunto quando si sono disputate le 17 partite della prima giornata della fase campionato della Champions League.

Ieri sera, il match d’esordio del Napoli contro il Manchester City, disputatosi alle ore 21.00 di giovedì sera e andato in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ha mediato 1,67 milioni spettatori in total audience (dato che comprende anche le visioni su big screen e Sky Go), con il 5,7% di share tv e 2 milioni 154 mila spettatori unici.

Mercoledì ottimi dati per Liverpool-Atletico Madrid, dalle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in chiaro su TV8, visto da 998mila spettatori medi in total audience, con il 5,3% di share tv e 3,79 milioni contatti unici. Sempre mercoledì, PSG-Atalanta, dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, ha cumulato 263mila spettatori medi in total audience con l’1,45% di share tv e oltre 1,400 milioni contatti unici.

A vincere però lo scettro di partita più vista dell’intera prima giornata è Juventus-Borussia Dortmund con 1.152.000 di spettatori medi complessivi in total audience, 2 milioni 90 mila contatti unici e il 6,1% di share tv. Ottimi i dati anche per Diretta Gol, che per questa prima giornata ha mediato quasi 900 mila spettatori** complessivi per i match delle 21. Inoltre, bene gli ascolti anche per gli studi, con Champions League Show che raccoglie nel complesso 602 mila spettatori medi per i prepartita e oltre 1 milione 307 mila spettatori medi per i post.