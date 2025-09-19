Nuovo Ferraris, progetto pronto entro fine mese. Intanto aumenta la capienza

Il nuovo Ferraris, che sarà oggetto di un’ampia ristrutturazione, rimarrà di proprietà pubblica, come stabilito negli incontri fra Genoa, Sampdoria e la nuova amministrazione comunale guidata dalla sindaca Silvia Salis, ma continuerà a essere il centro nevralgico dei due club.

Proprio i due dirigenti delle società, il direttore generale rossoblù Flavio Ricciardella e l’ad blucerchiato Raffaele Fiorella, hanno commentato l’annuncio della Sindaca sulla ristrutturazione. «I punti fermi sono quelli di avere uno stadio che corrisponda a quelle che sono le indicazioni per la candidatura a EURO 2032 – ha spiegato Ricciardella, dg del Genoa –. Le linee guida sono tracciate e noi saremo all’interno di queste linee guida. Linee che sono molto complesse e sono anche molto stringenti. Sicuramente si parlerà di uno stadio moderno, sostenibile e uno stadio sicuro».

Nel frattempo aumenterà a breve la capienza dell’impianto di Marassi. «È un qualcosa che non ha nulla a che vedere con la candidatura – ha aggiunto Ricciardella –. In questa settimana ci sono degli interventi che andranno ad ampliare le possibilità per i nostri tifosi di venire allo stadio: si parla di oltre 500 posti in tribuna e circa 200 nelle gradinate e nuove aree dell’ospitalità. Per vivere anche delle esperienze differenti allo stadio».

«Questo progetto ha un valore importantissimo e come tutti gli investimenti, perché a volte poi parliamo di sostenibilità ma nessuno riesce a raggiungerla, questo vorrà essere un progetto sostenibile, quindi l’obiettivo che ci stiamo dando anche all’interno del progetto, ora sulla carta e quello di dare alla città tutta una serie di servizi, in modo tale che lo stadio possa girare 7 giorni su 7 – ha ribadito l’ad della Sampdoria, Fiorella –, e possa dare dei ricavi importanti, ma soprattutto un servizio per la comunità. I costi? Al momento sono indicativi perché fino a quando non si aprirà la conferenza di servizi e quindi sarà definita la reale struttura, si sta parlando di un costo intorno ad un centinaio di milioni però non abbiamo ancora il punto fermo. L’unica certezza che abbiamo è che a fine mese il progetto è pronto e quindi sarà consegnato al comune per l’apertura della pratica».