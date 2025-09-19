Serie B, la sfida Frosinone-Sudtirol sarà trasmessa gratis su DAZN

Tutto pronto per un altro turno di campionato di Serie BKT su DAZN. Ad aprire la quarta giornata sarà il match tra Frosinone e Sudtirol, in programma venerdì 19 settembre alle ore 19.00, e disponibile su DAZN anche in modalità gratuita.

I gialloblù hanno raccolto 7 punti nelle prime tre giornate e si presentano con una difesa ancora imbattuta, segno della solidità costruita da mister Alvini. Il Frosinone punta a sfruttare il calore del proprio pubblico per dare continuità a un avvio di stagione brillante. Il Südtirol, invece, è fermo a 4 punti e proverà a rialzarsi dopo lo stop contro il Palermo. La squadra di Castori ha dimostrato carattere nelle prime uscite e vuole tornare a fare risultato per restare agganciata al gruppo di metà classifica.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Come vedere Frosinone Sudtirol gratis DAZN – Seguire la Serie BKT

Tutte le partite della Serie BKT potranno essere seguite dai tifosi su DAZN anche attraverso il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato.

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.