Inter, catering del ristorante Da Vittorio per le aree hospitality a San Siro

Inter e Vicook lanciano una collaborazione per elevare a nuovi standard l’accoglienza delle aree hospitality nerazzurre di San Siro, che a partire dalla stagione 2025/26 offriranno a tutti gli ospiti il gusto firmato famiglia Cerea.

Una proposta gastronomica caratterizzata dalla valorizzazione delle migliori materie prime, unita a tecniche innovative e a una creatività contemporanea, affascinerà e divertirà gli ospiti in occasione delle partite casalinghe. Lo stile culinario si ispira ai grandi classici lombardi, con suggestioni e omaggi a tutta la penisola e al mondo, anche legati ai territori delle squadre ospiti. L’eccellenza del servizio Vicook valorizzerà con proposte su misura l’esperienza di tutte le aree ospitalità, fino a Skylounge e Skybox.

L’accordo con la società di ristorazione esterna legata al celebre Da Vittorio di Brusaporto è tra le novità che animeranno le aree di Corporate Hospitality in occasione delle partite casalinghe, alcune ancora da svelare nell’avvio di stagione.