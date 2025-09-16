L’Inter rinnova la partnership con Hisense Italia: accordo fino al 2028

L’Inter e Hisense Italia hanno annunciato oggi il rinnovo della partnership fino alla stagione 2027/28. Il prolungamento triennale dell’accordo in essere dal 2022 rafforza una relazione strategica fondata su visione internazionale, spinta all’innovazione e cultura dell’eccellenza. In questi primi tre anni, Inter e Hisense hanno costruito un rapporto solido e autentico, fondato su valori profondi e obiettivi condivisi: entrambi i brand si distinguono nei rispettivi settori per la capacità di evolversi costantemente, anticipare i cambiamenti e parlare a una fan base globale e trasversale, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il rinnovo della collaborazione – si legge in una nota ufficiale – rappresenta la volontà comune di proseguire in un percorso che punta a generare esperienze significative per tifosi e consumatori, in Italia e nel mondo. Nel corso della partnership, Hisense ha accompagnato l’Inter in alcune delle sue stagioni più significative, affiancando il percorso sportivo attraverso una presenza attiva e coerente. Allo stesso tempo, il club ha offerto al brand un palcoscenico internazionale di altissimo livello, perfettamente in linea con la sua strategia di posizionamento.

L’accordo prevede la continuità di un piano di attivazione che comprende la presenza del marchio Hisense a San Siro sui LED a bordocampo, la valorizzazione digitale sui canali ufficiali del club, l’utilizzo dei prodotti del brand all’interno delle sale hospitality, nonché la produzione di contenuti visivi dedicati alla partnership.

«E’ per noi una grande soddisfazione prolungare questa collaborazione, a testimonianza del grande lavoro svolto insieme in questi anni: Hisense vanta una presenza sempre più importante e significativa nel mondo del calcio ed essere nuovamente scelti come unico club partner in Serie A conferma, ancora una volta, la solidità e la qualità del nostro progetto. Grazie al rinnovo di questo accordo, continueremo a costruire insieme iniziative uniche dedicate ai nostri tifosi», le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter.

«Questo rinnovo conferma la profondità di una partnership che si fonda su valori autentici e obiettivi comuni. Inter rappresenta per noi molto più di un partner sportivo: è un’icona globale che, come Hisense, punta sull’innovazione continua, sulla qualità e sulla capacità di ispirare. Insieme vogliamo continuare a costruire esperienze che parlino al cuore delle persone, dentro e fuori dal campo», ha dichiarato Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia. Con questo accordo, Inter e Hisense valorizzano la sinergia tra sport e tecnologia, confermando il proprio impegno verso un futuro sempre più connesso, esperienziale e sostenibile.