Stadio Roma, l'assessore Onorato: «C’è chi per 30 alberi vuole fermare un progetto da 1 miliardo»

«Purtroppo nella nostra città non tutti guardano al futuro. Per 30 alberi e 3 pipistrelli si prova a dire ad esempio che un investimento da oltre 1 miliardo, quello dello stadio della Roma, vada fermato», questa l’amara constatazione dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato.

«Il sindaco Gualtieri sta seguendo in prima persona l’iter dello stadio della Roma ed è una garanzia per tutti – ha continuato Onorato all’edizione odierna de Il Corriere dello Sport –. Sono sicuro che a breve ci saranno ulteriori novità. Per la Lazio stiamo aspettando l’integrazione che riguarda il piano economico asseverato, poi potrà partire la conferenza dei servizi che si esprimerà in termini di impatto ambientale, urbanistico, sostenibilità e tutela monumentale. Di sicuro noi il Flaminio non vogliamo lasciarlo in quelle condizioni».

Infine, l’assessore ha commentato la decisione della Lega, presa di comune accordo con le autorità romane, di fissare per la prossima giornata il derby di Roma alle 12.30 di domenica: «Ci sono ancora troppe sacche di connivenza con gruppi ultras. Che il derby sia alle 12.30 è una sconfitta dello Stato. Esprimo la mia solidarietà, oltre che la stima, al prefetto Giannini e al questore Massucci, che fanno un lavoro straordinario. Ma come si dice: ognuno recita messa con quello che ha. Gli strumenti sono scarsi, il personale poco e le leggi garantiscono talvolta l’impunità».