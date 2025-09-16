Trump fa causa al New York Times: chiesto risarcimento da 15 miliardi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il quotidiano statunitense New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento.

Trump ha definito il New York Times «uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio ‘portavoce’ del Partito Democratico di Sinistra Radicale. Il Times ha utilizzato per decenni il metodo di mentire sul vostro Presidente preferito (IO!), sulla mia famiglia, sulla mia attività, sul Movimento America First, sul MAGA e sulla nostra Nazione nel suo complesso».

«Al New York Times è stato permesso di mentire, diffamare e calunniare liberamente per troppo tempo, e questo finisce ORA! La causa è stata intentata nel Grande Stato della Florida. Grazie per l’attenzione a questa questione», ha concluso il presidente USA.