Real Madrid ancora contro gli arbitri: pronto un dossier con gli errori da inviare alla FIFA

Nonostante l’importante vittoria in casa della Real Sociedad, in casa Real Madrid è scoppiato nuovamente lo scontro con gli arbitri della Liga.

Come annunciato dal canale tematico del club Blanco, Real Madrid TV, il club sta preparando un dossier da presentare alla FIFA «con gli errori arbitrali subiti in queste prime quattro giornate di campionato, e anche della scorsa stagione», fra cui anche l’espulsione dell’ex Juve Dean Huijsen e il gol annullato a Kylian Mbappé nella sfida di sabato sera in casa della Real Sociedad.

Da ricordare come il canale tematico del club sia stato numerose volta al centro del dibattito calcistico spagnolo per le sue invettive contro gli arbitri. Episodi che potevano capitare anche prima di una partite, con Real Madrid TV che presentava il fischietto che andava ad arbitrare una partita del Real con un servizio dei suoi errori commessi, fra cui molti, se non tutti, contro il club di Florentino Perez. Su questa situazione è intervenuto anche il presidente della Liga, Javier Tebas, dopo le lamentele di altri club, e degli stessi arbitri, preoccupati che un simile comportamenti andassero a influenzare negativamente l’operato di questo e quell’arbitro che si ritrovava a dirigere una partita del Real Madrid.

Un clima che si è ripetuto dopo l’espulsione di Huijsen, avvenuta al 32′ del primo tempo, avvenuta per un fallo su Oyarzabal punito con il cartellino rosso da parte dell’arbitro Gil Manzano, uno dei più esperti fischietti spagnoli, per chiara occasione da rete. Nonostante le proteste dei giocatori del Real (e anche di Xabi Alonso che è stato ammonito) che ritenevano come Militao fosse in posizione per contrastare il calciatore della Real Sociedad, dal VAR, diretto da Figueroa Vazquez, non è arrivato nessun richiamo per rivedere l’azione al monitor.

Su Real Madrid TV, dopo aver sfogato la propria frustrazione con commenti come «hanno di nuovo falsato la realtà», durante l’intervallo è andato in onda un servizio sugli errori commessi contro il Real nella scorsa stagione proprio da Gil Manzano e da Figueroa Vazquez, direttore di gara e addetto al VAR della sfida in corso contro la Real Sociedad, richiedendo poi che i due fossero oggetto di «un ordine di allontanamento». Proteste in diretta televisiva che hanno preannunciato la seguente decisione di rivolgersi alla FIFA «affinché si prenda nota e si analizzi ciò che sta accadendo», la motivazione data in diretta sul canale tematico Blanco.