Barça, niente Camp Nou fino a ottobre: corsa contro il tempo per la sfida con il PSG

Questa sera il Barcellona farà il suo debutto casalingo stagionale contro il Valencia. Ma la sfida, valida per la quarta giornata della Liga, non sarà disputato al nuovo Camp Nou. Ancora troppi i lavori da concludere per avere il via libera definitivo.

Infatti, le due squadre si affronteranno allo stadio intitolato a Johan Cruijff, impianto del Barcellona da 6mila posti che ospita di solito la seconda squadra e la formazione femminile catalana. Scelta obbligata per il club di Joan Laporta, visto che anche il Montjuic, l’impianto comunale che ha ospitato la squadra negli ultimi due anni, non è disponibile.

Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, c’è poca fiducia da parte del Barça che anche la prossima partita casalinga della formazione di Hansi Flick del 21 settembre, contro il Getafe, si possa giocare al Camp Nou. Si tratta quindi dell’ennesimo rinvio dell’apertura del nuovo impianto che ha portato i catalani ad affrontare costi per un totale di circa 1,4 miliardi di euro.

Adesso, infine, è partita un’altra corsa contro il tempo per rendere agibile il Camp Nou, che comunque non avrà a disposizione tutti i 105mila posti previsti alla fine dei lavori iniziati nel 2023, per la super sfida di Champions League contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain, in programma per la seconda giornata del girone unico nella serata del 1° ottobre.