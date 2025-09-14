Biglietti Mondiali 2026, la FIFA ha ricevuto oltre 1,5 milioni di richieste nelle prime 24 ore

Nelle prime 24 dall’apertura, avvenuta giovedì, del periodo di iscrizione al Visa Presale Draw per i biglietti dei Mondiali 2026 che si giocheranno in USA, Messico e Canada, la FIFA ha già ricevuto un numero oltre 1,5 milioni di richieste provenienti da 210 paesi.

La domanda più alta finora è arrivata dai tifosi di Stati Uniti, Messico e Canada, seguiti da Argentina, Colombia, Brasile, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Germania. «Il grande numero di iscrizioni presentate è la testimonianza dell’enorme entusiasmo che la FIFA World Cup 26 ha suscitato in tutto il mondo e di quanto sia destinata a diventare una pietra miliare nella storia del calcio», ha dichiarato Heimo Schirgi, Chief Operating Officer della FIFA World Cup 26.

Il Visa Presale Draw rappresenta la prima fase di vendita dei biglietti per il torneo. L’orario di iscrizione di un tifoso durante il periodo di candidatura non influisce sulle probabilità di successo, e chi non si è ancora registrato potrà farlo in qualsiasi momento entro le 17:00 del 19 settembre. Dopo un processo di selezione casuale, i candidati selezionati verranno informati via e-mail a partire dal 29 settembre e riceveranno una data e una fascia oraria per acquistare i biglietti (soggetti a disponibilità), con le vendite che inizieranno dal 1° ottobre.

I tifosi potranno acquistare biglietti per la fase a gironi a partire da soli 60 dollari all’inizio delle vendite. Saranno disponibili biglietti per singole partite di tutte le 104 gare, oltre a biglietti specifici per stadi e squadre. Le fasi successive di vendita dei biglietti inizieranno a ottobre. Ulteriori dettagli sul calendario e sui pacchetti disponibili sono disponibili sul portale ufficiale della FIFA.

I tifosi possono già acquistare pacchetti hospitality per singole partite o per più partite, comprensivi di biglietti, sulla sezione dedicata. Come sempre, la FIFA incoraggia i tifosi ad acquistare i biglietti esclusivamente tramite sul portale ufficiale. I pacchetti hospitality e i biglietti acquistati tramite canali non ufficiali potrebbero non essere validi.