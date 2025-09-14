Roma, Michael Gandler nuovo responsabile commerciale fra main sponsor e aumento ricavi

La Roma, che ha iniziato la stagione con il giusto piede, è al lavoro per aumentare i propri ricavi commerciali, partendo dal dossier sul main sponsor dopo la conclusione del ricco accordo con Riyadh Season terminato il 30 giugno scorso.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i Friedkin per questo compito hanno già scelto un nuovo responsabile commerciale, dopo l’addio di Michael Wandell, che lasciò l’incarico dopo l’incidente diplomatico per il lancio di una tuta nella quale spiccava il colore celeste.

La scelta del gruppo statunitense, proprietario anche dell’Everton, è ricaduta su un altro manager statunitense come Michael Gandler, che vanta un passato nella stessa area sia all’Inter, dal 2015 al 2018, che al Como (2019-2021), oltre che in MSL, il massimo campionato statunitense.

Come detto, il compito di Gandler, che andrà a occupare la carica di Chief Revenues Officer, sarà quello di ampliare il portafoglio della società giallorossa, inclusa la ricerca di un nuovo sponsor di maglia, visto che la Roma ha iniziato questa stagione con uno spazio vuoto sulle proprie divise, quello appunto dedicato al main sponsor. Una missione importante che ha come scopo anche quello di aiutare la società in sede di calciomercato, visti i paletti del Fair Play Finanziario UEFA già in vigore.

Chi è Michael Gandler – Dalla esperienza in MLS a quella in Italia con Inter e Como

Detto della sua esperienza in Italia fra Inter e Como e negli USA alla MLS, Gandler ha una laurea triennale in economia nel Connecticut College e successivamente si iscrive al master “International MA in Management, Law and Humanities of Sport” organizzato dalla FIFA.

La prima esperienza lavorativa è datata 1999 e inizia come direttore del reparto “Sales and Marketing” nella società Traffic Sports USA, che si occupa della gestione di eventi calcistici in Nord America, America Centrale e Caraibi tra cui la CONCACAF e le qualificazioni al Mondiale. Dal 2004 al 2011 è il vicepresidente del settore “Business Development” della MLS e successivamente ricopre la stessa carica nell’International Management Group(specializzato in consulenza legale e marketing sportivo) per due anni. Nel 2013 fonda la MLR, un’agenzia di sponsorizzazione e consulenza che supporta le società nella strategia aziendale (sponsorizzazione, media, marketing e progettazione organizzativa).

Nel 2015 si presenta al calcio italiano ed entra a far parte dell’Inter, dove veste i panni di Chief Revenues Officer e collabora anche con Nike. La sua avventura nel club nerazzurro dura tre anni e nel gennaio del 2019 arriva la chiamata del Como come CEO. Qui diventa uno degli artefici della rinascita della società lariana sotto la guida dei fratelli Hartono: Resta a Como due anni e in seguito all’ottimo lavoro svolto il club decide di premiarlo il 29 settembre 2024 prima del calcio d’inizio del match contro l’Hellas Verona. L’ultimo incarico di Gandler è nella Legends International (azienda nota a livello mondiale per l’organizzazione di grandi eventi sportivi e di intrattenimento) come CRO fino al 2024.