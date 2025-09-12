Tether lancia USA₮, la nuova stablecoin per gli Stati Uniti d'America

Tether, una delle più grandi società dell’ecosistema delle risorse digitali e attiva nel mondo del calcio come secondo azionista della Juventus, ha presentato oggi USA₮, la sua nuova stablecoin regolamentata negli Stati Uniti e ancorata al dollaro, insieme alla nomina di Bo Hines come futuro Chief Executive Officer di Tether USA₮. L’annuncio congiunto del token e del CEO riflette l’impegno di Tether nel lanciare una stablecoin statunitense basata sul dollaro.

Il token USD₮ di Tether, la stablecoin più utilizzata al mondo, è diventato l’infrastruttura portante dell’economia digitale, con una capitalizzazione di mercato superiore ai 169 miliardi di dollari e volumi giornalieri di transazioni che superano persino i colossi tradizionali dei pagamenti, come i principali circuiti di carte di credito. Inoltre, USD₮ si è affermato come “dollaro digitale” per i mercati emergenti e i Paesi in via di sviluppo, raggiungendo quasi 500 milioni di utenti, con un’attenzione particolare a chi è escluso o marginalizzato dal sistema bancario tradizionale perché troppo povero per sostenere le commissioni elevate imposte da tali istituzioni.

Il Gruppo Tether – si legge in una nota ufficiale – è noto anche per la sua elevata redditività, con oltre 13 miliardi di dollari di profitti nel 2024 e prospettive positive anche per il 2025. È inoltre tra i maggiori detentori di titoli di Stato USA, classificandosi al 18° posto, davanti a Germania, Corea del Sud e Australia. Questa scala senza precedenti ha reso USD₮ la stablecoin più adottata a livello globale.

USA₮ sarà lanciata come stablecoin regolamentata negli Stati Uniti, concepita per offrire a imprese e istituzioni un’alternativa digitale al contante e ai sistemi di pagamento tradizionali. Il nuovo token sarà progettato per rispettare il GENIUS Act, la recente legge statunitense che disciplina l’emissione di stablecoin, segnando un passo fondamentale per allineare l’innovazione nel settore degli asset digitali alla leadership normativa degli Stati Uniti.

«L’introduzione di USA₮ e la nomina di Bo Hines a futuro CEO rappresentano il passo naturale successivo nella missione di Tether: rafforzare la centralità del dollaro statunitense nell’era digitale, garantendo al contempo i più alti standard di trasparenza, conformità e resilienza finanziaria», prosegue ancora il gruppo in un comunicato.

Bo Hines porta con sé una combinazione unica di competenze giuridiche, imprenditoriali e di policy. Imprenditore ed ex direttore esecutivo del White House Crypto Council, ha operato all’intersezione tra governance, diritto e innovazione finanziaria. La sua nomina sottolinea l’impegno di Tether a lanciare USA₮ sotto una guida statunitense con una chiara comprensione delle priorità normative americane.

«Da oltre un decennio, Tether – creatore dell’industria delle stablecoin – emette USD₮, la spina dorsale dell’economia digitale e oggi il dollaro stabile per centinaia di milioni di persone escluse dal sistema finanziario nei mercati emergenti, dimostrando che gli asset digitali possono garantire fiducia, resilienza e libertà su scala globale. Oggi, con l’introduzione di USA₮ e la nomina di Bo Hines come futuro CEO, compiamo il passo successivo naturale, portando questa stessa forza negli Stati Uniti sotto un quadro normativo leader a livello mondiale», ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether.

«Tether è già uno dei maggiori detentori di titoli del Tesoro americano perché crediamo profondamente nella forza duratura del dollaro. USA₮ è il nostro impegno a garantire che il dollaro non solo resti dominante nell’era digitale, ma prosperi, grazie a prodotti più trasparenti, più resilienti, più accessibili e più inarrestabili che mai», ha aggiunto Ardoino.

«Sono onorato di guidare USA₮ mentre ci prepariamo al lancio, creando una stablecoin regolamentata negli Stati Uniti e ancorata al dollaro, pensata per rafforzare il ruolo dell’America nell’economia globale», ha affermato Bo Hines, CEO designato di Tether USA₮. «Costruendo USA₮ con al centro conformità, trasparenza e innovazione, stiamo garantendo che il dollaro rimanga il fondamento della fiducia nel settore degli asset digitali».

L’annuncio di USA₮ insieme alla nomina di Bo Hines come futuro CEO segna un momento cruciale nella strategia di Tether: espandere l’offerta di stablecoin e introdurre una moneta digitale in dollari regolamentata negli Stati Uniti, trasparente e resiliente, rafforzando il ruolo del dollaro nell’economia globale.