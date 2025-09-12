Paramount prepara un’offerta per acquistare Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance, sostenuta dalla famiglia Ellison, starebbe «preparando un’offerta» per acquistare Warner Bros. Discovery. La combinazione dei due gruppi darebbe vita a un enorme patrimonio di diritti sportivi, qualora l’eventuale fusione andasse in porto.

Il Wall Street Journal ha riportato nella giornata odierna che Paramount Skydance sta «preparando un’offerta» per acquistare Warner Bros. Discovery (WBD). Paramount annovera tra i principali azionisti anche il fondo RedBird Capital, proprietario del Milan, che tuttavia non sarebbe coinvolto nel processo di acquisizione. WBD aveva in programma di separare gli asset legati a studio e streaming dalle proprie reti via cavo lineari (TNT, TBS, CNN e altre). L’offerta, sostenuta dalla famiglia Ellison, riguarderebbe l’intera società.

Paramount è guidata da David Ellison, figlio del fondatore di Oracle Larry Ellison. Grazie all’aumento del valore delle azioni Oracle questa settimana, l’anziano Ellison ha temporaneamente superato Elon Musk come uomo d’affari più ricco al mondo, con un patrimonio netto stimato intorno ai 400 miliardi di dollari, prima che Musk riconquistasse il primo posto.

Se la fusione tra Paramount e WBD dovesse concretizzarsi, la loro offerta sportiva combinata potrebbe rivaleggiare – e forse superare – quella di ESPN, con la collezione più completa del settore. Paramount e CBS detengono i diritti di NFL, The Masters, PGA Championship, PGA Tour, Big Ten (football e basket), Champions League e, dal prossimo anno, di tutti gli eventi UFC.

TNT possiede invece i diritti MLB (inclusi due turni completi di playoff), metà delle partite NHL trasmesse a livello nazionale (condivisione con ESPN), alcune gare di football e basket della Big 12 (sublicenziate da ESPN), oltre a partite dei College Football Playoff (anch’esse sublicenziate da ESPN, con un’espansione prevista per il prossimo anno). A ciò si aggiungono i pacchetti per NASCAR, Unrivaled, Roland Garros, basket della Big East e AEW.

Un aspetto cruciale: Paramount e WBD condividono anche i diritti completi del torneo NCAA di basket maschile. Le entità unite avrebbero capacità di distribuzione su broadcast (CBS), cavo e streaming (HBO Max e Paramount+). In sostanza, controllerebbero – o avrebbero comunque una presenza rilevante – in quasi tutti gli sport americani, con l’eccezione della NBA e della SEC.