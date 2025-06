Tether sale al 10,7% della Juventus e punta a un posto nel CdA del club

Tether sale al 10,7% del capitale sociale della Juventus e punta a un posto nel Consiglio di Amministrazione del club bianconero. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, infatti, secondo i dati alla chiusura di Borsa di lunedì la società di criptovalute ha acquisito ulteriori azioni rispetto all’ultima comunicazione ufficiale, che dava a Tether il 10,12% del capitale sociale del club diventando così il secondo principale azionista della società.

Tuttavia, a quasi sei mesi dall’inizio dell’acquisizione della partecipazione da parte di Tether, la comunicazione tra il club, Exor e Tether è stata “molto, molto limitata”, ha dichiarato il CEO di Tether Paolo Ardoino in un’intervista all’inizio di questo mese. Ardoino ha spiegato che il suo desiderio di aumentare la partecipazione in Juventus tramite un possibile aumento di capitale da parte del club viene ignorato.

Il tutto mentre Tether sta inoltre cercando di ottenere un posto nel consiglio di amministrazione della Juventus. “Il nostro interesse è garantire il successo a lungo termine del club,” ha dichiarato un portavoce di Tether. “Crediamo che avere voce nelle decisioni chiave sia parte integrante di questa responsabilità”.

Negli ultimi mesi, Tether e Juventus si sono scambiati lettere nel tentativo di organizzare un incontro, anche se non è ancora stata fissata una data. Il club ha proposto una data di incontro al termine della stagione, ha dichiarato un portavoce in un comunicato. Exor intende valutare la propria posizione nei confronti di Tether solo dopo che l’azienda crypto e la Juventus si saranno incontrate, ha aggiunto Bloomberg.

Sullo sfondo resta il tema dell’aumento di capitale, che il club bianconero ha annunciato nei mesi scorsi di stare valutando per un valore complessivo pari a circa 110/120 milioni: Exor ha già versato 15 milioni per le esigenze della società, ma la decisione definitiva se proseguire o meno con l’operazione non è stata ancora presa.