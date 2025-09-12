Juve Next Gen Arezzo in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Arezzo in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la quarta giornata del girone B di Serie C. La sfida con l’Ascoli è in programma per domenica 14 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.

Juve Next Gen Arezzo in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Juve Next Gen Arezzo in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Juve Next Gen-Arezzo, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Ore 12.30

JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Ore 15

PERUGIA-ASCOLI

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW

INTER U23-LECCO

Sky Sport 252 e NOW

COSENZA-CATANIA

Sky Sport 253 e NOW

ATALANTA U23-TEAM ALTAMURA

Sky Sport 254 e NOW

BRA-TORRES

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW TRENTO-ALBINOLEFFE

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

VIS PESARO-LIVORNO

VIS PESARO-LIVORNO

TRAPANI-CASERTANA

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW PRO PATRIA-NOVARA

Sky Sport 254 e NOW

Ore 20.30

SALERNITANA-SORRENTO

SALERNITANA-SORRENTO

TERNANA-CARPI

Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE

Ore 20.30