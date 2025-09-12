Juve Next Gen Arezzo in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Arezzo in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la quarta giornata del girone B di Serie C. La sfida con l’Ascoli è in programma per domenica 14 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.
Juve Next Gen Arezzo in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Juve Next Gen Arezzo in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Juve Next Gen-Arezzo, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 14 SETTEMBRE
Ore 12.30
- JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
Ore 15
- PERUGIA-ASCOLI
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- INTER U23-LECCO
Sky Sport 252 e NOW
- COSENZA-CATANIA
Sky Sport 253 e NOW
- ATALANTA U23-TEAM ALTAMURA
Sky Sport 254 e NOW
- BRA-TORRES
Sky Sport 255 e NOW
- TRENTO-ALBINOLEFFE
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- VIS PESARO-LIVORNO
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- TRAPANI-CASERTANA
Sky Sport 253 e NOW
- PRO PATRIA-NOVARA
Sky Sport 254 e NOW
Ore 20.30
- SALERNITANA-SORRENTO
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-CARPI
Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 15 SETTEMBRE
Ore 20.30
- CITTADELLA-L.R. VICENZA
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- CAVESE-GIUGLIANO
Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW