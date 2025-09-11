La UEFA ha deciso di sospendere il proprio giudizio in merito alla volontà della Lega Serie A di fare disputare la partita di campionato Milan-Como in Australia, a Perth. Il match è in programma a febbraio del 2026, quando lo stadio Giuseppe Meazza non sarà disponibile poiché occupato dal CIO per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

«Il Comitato Esecutivo ha discusso le richieste della RFEF e della FIGC di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio UEFA», sottolinea la Federcalcio europea in una nota.

«Il comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso la volontà di assicurarsi di avere le opinioni di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione finale. Ci sono molte questioni da risolvere e, in quanto organo di governo europeo, la UEFA ha la responsabilità di tenere conto di tutti questi fattori», sottolinea ancora la UEFA.

«Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la UEFA avvierà un ciclo di consultazioni con tutti gli stakeholder del calcio europeo – inclusi i tifosi», conclude la Federcalcio europea.