Ufficiale, la finale di Champions prevista a San Siro si giocherà a Madrid

Non soltanto la sospensione del giudizio sulle partite dei campionati nazionali all’estero, con la Lega Serie A particolarmente interessata data l’intenzione di portare la sfida tra Milan e Como in Australia, a Perth. A seguito della riunione dell’esecutivo, la UEFA ha deciso di assegnare a Madrid la finale della Champions League 2026/27.

L’incontro si giocherà al Metropolitano, casa dell’Atletico Madrid, che ha già opsitato l’ultimo atto nel 2019. Per questa finale era forte la candidatura di San Siro, ma l’impossibilità di garantire l’assenza di eventuali lavori di ristrutturazione nel periodo dell’ultimo atto del 2027 aveva portato la FIGC a informare la UEFA, con scelta conseguente.

Il Comitato Esecutivo UEFA – si legge in una nota ufficiale – si è riunito oggi a Tirana, in Albania, e ha designato le sedi per diverse finali come segue: