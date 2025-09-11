Nuovo sponsor per la Juventus: siglata una partnership con Petronas 

La Juventus ha annunciato l’avvio di una collaborazione con PETRONAS Lubricants International (PLI), realtà leader nel settore dei lubrificanti, unendo la storia e le ambizioni del club alla qualità e l’innovazione di un grande marchio conosciuto nel mondo.

Non mancheranno esperienze immersive: per esempio, in occasione di questa collaborazione, prenderà vita il PETRONAS Lubricants International Skybox, uno spazio dedicato all’Allianz Stadium che permetterà agli ospiti di vivere la partita da una prospettiva privilegiata e immersiva.

«Non soltanto un posto a sedere, ma un’esperienza a 360°, capace di unire l’emozione del campo con la sensazione di essere parte di qualcosa di più grande. La condivisione di valori come passione, precisione e lavoro di squadra rappresenta la base di questo progetto, che riflette la volontà di Juventus e PLI di creare momenti unici per i tifosi, sempre al centro di ogni iniziativa», conclude la nota del club bianconero.