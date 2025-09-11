Il colosso del private equity CVC Capital Partners – in passato molto vicino all’ingresso in Serie A con un investimento miliardario – ha creato la Global Sport Group (GSG), una nuova divisione destinata a gestire i suoi 13,6 miliardi di dollari (11,6 miliardi di euro) di asset sportivi e a perseguire nuove opportunità di espansione nel mondo dello sport. Lo riporta la rivista Sportico.

Il gigante europeo dei fondi, con circa 200 miliardi di euro di asset complessivi in gestione, ha presentato il nuovo gruppo agli investitori a Londra mercoledì. La creazione di GSG fornisce una struttura per condividere competenze tra le sette leghe di CVC, sbloccare opportunità commerciali trasversali e offrire una piattaforma per ampliare la creazione di valore nei settori sport, media e intrattenimento, hanno affermato le fonti.

A capo della Global Sport Group c’è Marc Allera. Il dirigente britannico, 53 anni, è stato assunto da CVC a maggio dopo oltre nove anni come CEO di EE, società britannica di comunicazioni con attività nella telefonia mobile, nei servizi a banda larga e nelle offerte streaming, inclusi la Premier League e TNT Sports.

La creazione della Global Sport Group la rende il più grande fondo sportivo nel private equity e segnala l’intenzione di CVC di ampliare le proprie partecipazioni sportive con un approccio di lungo termine, puntando sulle leghe e squadre globali in un momento in cui i nuovi modelli mediatici, il consumo mobile-first e l’esplosione dello sport femminile hanno portato l’industria a un punto di svolta.

CVC è uno degli investitori istituzionali più affermati nello sport: ha acquistato la Formula 1 negli anni 2000 e l’ha venduta a Liberty Media nel 2016 per 8 miliardi di dollari, quadruplicando l’investimento. Oggi CVC detiene interessi finanziari nella Liga spagnola, in LFP Media (il braccio commerciale della Ligue 1 e Ligue 2 francesi) e nel Sei Nazioni di rugby, organizzatore del celebre torneo.

Oltre a questi, CVC è parte di una joint venture in WTA Ventures per la commercializzazione del tennis femminile, e in Volleyball World per globalizzare le operazioni commerciali. CVC possiede inoltre la maggioranza di PREM Rugby, la massima lega rugbistica inglese, nonché circa il 28% della United Rugby Championship. Tutti questi investimenti sono ora confluiti nella Global Sport Group.

Oltre a gestire gli asset sportivi esistenti, la Global Sport Group cercherà probabilmente espansioni geografiche e sportive, con il Nord America come area naturale per nuove opportunità. CVC fa parte di un consorzio di fondi autorizzati ad acquistare partecipazioni di minoranza in franchigie NFL. Le azioni di CVC sulla borsa Euronext hanno guadagnato oltre l’1% mercoledì, chiudendo a 15,29 €, rispetto ai 14 € dell’offerta pubblica iniziale dell’aprile 2024.