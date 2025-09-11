Il Comitato Sì Meazza non molla: «Il vincolo su San Siro scatta oggi»

«Il vincolo sul secondo anello di San Siro è scattato oggi», questo il messaggio portato avanti dal Comitato Sì Meazza scritto in una lettera indirizzata ai consiglieri comunali di Milano.

«Con la giornata di oggi, 11 settembre, sono trascorsi settanta anni dalla esecuzione del secondo anello dello Stadio Meazza in Siro – si legge nella lettera firmata dal portavoce del Comitato, Luigi Corbani –. Il Comune insiste con la data del 10 novembre 1955 come data in cui si compie il settantesimo anno della realizzazione dell’opera».

«È documentato infatti che alcune partite di calcio furono comunque giocate ben prima del collaudo finale del secondo anello, maggio 1959 e financo prima del collaudo provvisorio, novembre 1955, con il secondo anello ancora in costruzione, almeno a partire dal 29 giugno 1955, con l’amichevole Milan-Honved. A settembre 1955 il secondo anello aveva assunto la sua forma attuale, sia interna che esterna, ed era usato dal pubblico», si legge.

«Al di là della vetustà, quello che dovrebbe contare, sul piano formale e sostanziale, è il valore storico, culturale e sociale dell’opera, patrimonio di generazioni di milanesi che hanno vissuto passioni e sentimenti, gioie e delusioni, dentro e fuori questo impianto che nel tempo ha assunto le dimensioni di una identità cittadina», conclude la lettera.