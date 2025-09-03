Il Paris FC di Arnault non bada a spese: saldo mercato più negativo in Ligue 1

La squadra che ha speso di più in Ligue 1 resta a Parigi, ma non è il Paris Saint-Germain. A sorpresa infatti il saldo maggiormente negativo nel campionato francese tra acquisti e cessioni è stato quello del Paris FC, tornato nella massima serie dopo l’acquisto da parte della famiglia miliardaria degli Arnault (a capo del colosso LVMH) e (con una quota di minoranza) dal colosso delle bevande energetiche Red Bull.

Nel dettaglio, infatti, il Paris FC ha speso 57,3 milioni (dati Transfermarkt) per rinforzare la squadra con gli acquisti, tra i quali quello del difensore Otavio dal Porto per 17 milioni, senza tuttavia cedere alcun giocatore e quindi incassando 0 dalle uscite. A dimostrazione della volontà da parte della nuova proprietà di mettere in piedi una squadra che possa essere competitiva da subito, con l’obiettivo più a medio-lungo termine di sfidare il PSG non solo sulla rivalità cittadina (considerando tra l’altro la vicinanza dei due stadi) ma anche allargando il quadro.

In termini di soli acquisti, ci sono state cinque squadre che hanno speso di più rispetto al Paris FC, ovverosia Strasburgo (127 milioni), PSG (103 milioni), Olympique Marsiglia (96 milioni) e Rennes (67 milioni). Tuttavia, tutti i club in questione hanno anche incassato dalle cessioni: anche il Paris Saint-Germain, che per Donnarumma e non solo hanno incassato 64 milioni dalle uscite, con un saldo quindi negativo per soli 39 milioni, decisamente inferiore rispetto al recente passato.

Il saldo tra acquisti e cessioni in Ligue 1

Dall’altro lato della classifica rispetto al Paris FC c’è invece il Monaco, che grazie alle cessioni tra gli altri di Ben Seghir (32 milioni dal Bayer Leverkusen) e di Singo (30,7 milioni dal Galatasaray) ha registrato un saldo tra acquisti e cessioni positivo per 103 milioni di euro.