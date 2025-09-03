Mentre le nazionali hanno ripreso i lavori in vista dei propri impegni, con l’Italia di Gattuso che dovrà centrare due vittorie con Estonia e Israele per riprendere al meglio il cammino nelle qualificazioni Mondiali, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla maglia che l’Inter vestirà nella stagione 2026/27.

Come riporta il sito Footy Headlines, la prima maglia per la prossima stagione riprenderà i colori tradizionali nero e blu, ma con due piccole, ma significative, novità rispetto a quella di quest’anno. I loghi, stemma e sponsor, torneranno contrastanti rispetto a quello azzurro scelto per quest’anno. Infatti, nella stagione 2026/27 questi saranno infatti gialli con tonalità University Gold, riprendendo così la scelta fatta nel 2023/24.

La seconda novità riguarda le strisce. Si tornerà a quelle dritte, ma non saranno di ugual misura. Infatti, quelle nere saranno più larghe rispetto a quelle blu. Quest’ultime però non saranno dritte, ma bensì presenteranno un tema a zig zag su entrambe le estremità. La maglia home 2026/27, che sarà sempre firmata da Nike, dovrebbe essere messa in vendita al pubblico a partire da maggio 2026.