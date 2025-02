Il Paris FC di Arnault sfida il PSG: giocherà nello stadio di fronte al Parco dei Principi

La cornice di Jean-Bouin diventerà, nei prossimi mesi, uno dei punti di riferimento dello sport a Parigi, ospitando sia le partite di rugby dello Stade Français Paris che quelle di calcio del Paris FC. E’ qui che si trasferirà, infatti, il club recentemente acquistato dalla famiglia Arnault e del quale è entrato a fare parte anche il colosso austriaco Red Bull con una quota di minoranza.

«Lo Stade Français Paris e il Paris FC annunciano di aver raggiunto un accordo che farà di Jean-Bouin lo stadio di casa del Paris FC a partire dall’inizio della stagione 2025/26 e almeno fino al 2029, con lo Stade Français che rimarrà naturalmente il club residente e l’utilizzatore principale», si legge in una nota della società.

«I due club desiderano ringraziare il Comune di Parigi, il Prefetto di Polizia di Parigi, nonché le Leghe Professionistiche di Rugby e Calcio per la loro collaborazione e gli sforzi compiuti per rendere possibile questo progetto». Questa decisione si può leggere come il primo vero guanto di sfida del Paris FC al Paris Saint-Germain, il club della capitale che grazie agli investimenti del Qatar (iniziati nel 2011) è arrivato ai vertici del calcio francese ed europeo. Lo stadio Jean-Bouin, infatti, sorge di fronte al Parco dei Principi, la struttura che ospita le gare casalinghe del PSG.

Antoine Arnault ha dichiarato a proposito di questa novità: «Raggiungere questo accordo per giocare a Jean-Bouin già dalla prossima stagione era una priorità per la mia famiglia, per offrire ai nostri tifosi, ai partner e agli spettatori un contesto perfetto in cui vedere all’opera le squadre del Paris FC. In questa nuova cornice, il club inaugurerà una nuova era, pur avendo a cuore di concludere al meglio la propria storia nell’ultima stagione a Charléty. Desidero ringraziare personalmente il Dr. Hans-Peter Wild e Thomas Lombard, con i quali abbiamo raggiunto un accordo che, ne sono certo, entusiasmerà sia i giocatori che i tifosi di rugby e calcio».

Anche il Dr. Hans-Peter Wild è intervenuto sul tema sottolineando che «lo Stade Français Paris è lieto di accogliere le partite del Paris FC sul campo di Jean-Bouin già dalla prossima stagione. L’arrivo di un club calcistico parigino contribuirà ad accrescere l’attrattiva di questa magnifica arena, rendendola uno dei luoghi imprescindibili dello sport nella capitale, per la gioia dei parigini. A questo proposito, ringrazio Antoine Arnault e Pierre Ferracci per la qualità del dialogo che ha favorito la realizzazione di questo progetto. Sono convinto che l’arrivo del Paris FC creerà un’emulazione positiva tra le nostre squadre e le nostre comunità, per far trionfare lo sport a Parigi».

Pierre Rabadan, ex rugbista che ha lavorato per il Comune di Parigi in vista delle Olimpiadi 2024, ha aggiunto: «Il Comune di Parigi si congratula per l’accordo raggiunto tra lo Stade Français e il Paris Football Club. Questi due club emblematici di Parigi condivideranno quindi, dall’estate 2025, lo stesso impianto, il mitico stadio Jean-Bouin. Questa collaborazione è la dimostrazione dello spirito di cooperazione tra i due club, che ringrazio per il loro impegno nel valorizzare lo sport parigino».

«Interamente rinnovato dal Comune di Parigi e inaugurato nel 2013, dotato di infrastrutture di alta qualità sia per le squadre che per l’accoglienza degli spettatori, lo stadio Jean-Bouin sarà la cornice ideale per ospitare incontri di rugby e di calcio al più alto livello. Accogliamo con grande soddisfazione questa decisione, che permetterà agli appassionati di sport di vivere momenti unici e di ottimizzare l’uso di questa importante infrastruttura parigina», ha concluso.