Quanto ha speso la Roma sul mercato? Il club giallorosso ha concluso la sessione estiva dei trasferimenti senza particolari botti finali. La società non è riuscita a mettere le mani su alcuni calciatori che avrebbero completato la rosa a disposizione del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Su tutti, l’arrivo dal Monza di Matteo Pessina, l’ingaggio di un esterno tra Sancho e George e per finire il potenziale scambio di prestiti con il Milan Dovbyk-Gimenez.

Nel complesso, quello della Roma è stato un mercato funzionale, che ha dovuto necessariamente fare i conti con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario UEFA. Partendo dagli acquisti, i giallorossi hanno comprato i difensori Ghilardi, Wesley e Ziolkowski e il centrocampista El Aynaoui. Inoltre, è arrivato a parametro zero lo svincolato Vasquez, sono rientrati dai rispettivi prestiti Hermoso e Bove (impossibilitato a giocare dopo il problema cardiaco accusato nella passata stagione) e infine sono arrivati a titolo temporaneo Tsimikas, Bailey e Ferguson.

Contestualmente la società rossonera ha realizzato due cessioni a titolo definitivo (Paredes e Solbakken, con riferimento a quelle post 30 giugno), oltre ai prestiti di Abdulhamid, Kumbulla, Salah-Eddine e Shomorudov (tra quelli che impattano a bilancio), la conclusione del contratto di Hummels e infine la conclusione dei prestiti di Nelsson, Gourna-Douath e Saelemaekers.

Ma quale è stato l’impatto definitivo delle operazioni di mercato sul bilancio 2025/26 della Roma? Abbiamo provato a simulare l’impatto utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione (qui la metodologia), senza considerare alcune operazioni “extra”, come eventuali incassi da rivendite di calciatori non più in rosa.