La UEFA insiste: stop alle gare di campionati in contemporanea alle coppe

Come successo per la scorsa stagione, che ha visto l’esordio del nuovo format della Champions League con più squadre coinvolte e gare da giocare, la UEFA ha voluto inviare un messaggio ufficiale alle Leghe europee: non fissare gare nazionali in contemporanea con le partite delle coppe UEFA.

Infatti, dalla stagione 2022/23 la possibilità che i calendari nazionali e quello internazionale si può realizzare, mentre in precedenza c’era un esplicito divieto. Questo cambio di condizioni è arrivato dopo che non è stato rinnovato l’accordo tra l’associazione delle leghe europee e la UEFA, che potrà portare i tornei nazionali a preparare una controffensiva in termini di programmazione rispetto alle competizioni continentali.

L’intasamento prodotto dal nuovo calendario internazionale è la prima ragione dietro a questa decisione. Ma apre anche un modo, a livello televisivo, per le leghe nazionali di cercare di andare ad erodere interesse e spettatori verso le gare di Champions League, in un nuovo scontro particolarmente rilevante tra i campionati e la UEFA di Aleksander Ceferin.

Questo il messaggio odierno inviato dalla UEFA alle Leghe nazionali: «Cogliamo l’occasione per ricordarvi che i principi fondamentali del calendario internazionale restano invariati: le partite delle competizioni nazionali non devono essere disputate nelle stesse date delle competizioni UEFA, salvo circostanze eccezionali che lo rendano necessario. Questo serve a garantire il successo sia del calcio nazionale sia delle competizioni per club UEFA. Comprendiamo che circostanze imprevedibili possano rendere necessario, in casi occasionali, spostare una gara nazionale in una data di competizione UEFA. Tuttavia, programmare regolarmente partite di campionato o di coppa nazionale in concomitanza con quelle delle competizioni UEFA (o viceversa) non è nell’interesse dei tifosi ed è dannoso per il calcio».

«Vi chiediamo quindi di assicurarvi che queste date vengano prese in considerazione dalla vostra federazione e/o dall’organizzatore della lega nazionale nella stesura del calendario delle competizioni domestiche. Se davvero fosse inevitabile programmare una gara nazionale in una data riservata alle competizioni UEFA, vi preghiamo di contattare con largo anticipo l’amministrazione UEFA per discutere la questione e individuare soluzioni e misure di mitigazione». Un invito che era stato inviato dalla UEFA anche per la stagione scorsa, quando ha fatto il proprio debutto il nuovo format delle competizioni europee.