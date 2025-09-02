La Champions League 2025/26 è pronta a partire dopo la sosta delle nazionali con la prima giornata della fase a girone unico che si giocherà come l’anno scorso spalmata su tre giorni. Intanto, però, la UEFA ha già svelato alle federazioni nazionali e alle leghe quelle che saranno le date dell’edizione 2026/2027.

In base ai documenti che Calcio e Finanza ha consultato, infatti, nei giorni scorsi alle federazioni è stato inviato il calendario internazionale ufficiale della stagione 2026/27.

Date Champions League 2026 2027 – I dettagli

La Champions League 2026/27 comincerà ufficialmente il 7 e l’8 luglio 2025, con il primo turno preliminare che vedrà la gara di ritorno nella settimana seguente. La fase preliminare (composta da primo, secondo e terzo turno preliminare oltre ai playoff) si concluderà con gli spareggi del 18-19 agosto per la gara d’andata e 25-26 agosto per la gara di ritorno.

Da lì, comincerà la fase col girone unico: la prima giornata sarà spalmata tra l’8, il 9 e il 10 settembre (nella cosiddetta “settimana esclusiva”, in cui non si giocano le altre coppe), mentre l’ottava e ultima giornata della prima fase sarà il 27 gennaio con tutte le partite in contemporanea. I playoff si disputeranno il 16-17 febbraio e 23-24 febbraio, mentre poi toccherà agli ottavi (9-10 marzo e 16-17 marzo), ai quarti (6-7 aprile e 13-14 aprile), alle semifinali (27-28 aprile e 4-5 maggio) fino alla finale che si disputerà il 5 giugno 2027 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

L’ultimo atto quindi torna a giocarsi nel mese di giugno dopo quattro anni, da quella di Istanbul che vide il Manchester City sollevare la sua prima Champions League ai danni dell‘Inter di Simone Inzaghi grazie alla rete nella ripresa di Rodri. Inoltre, la finale del 2027 era stata assegnata in un primo momento a San Siro, ma le vicissitudini dell’impianto milanese, che stanno continuano ancora adesso in quello che dovrebbe essere il mese decisivo per la vendita dello stadio a Inter e Milan, hanno fatto propendere UEFA e FIGC a ritirare l’assegnazione.

Date Champions League 2026 2027 – Tutte le giornate dai gironi

Prima giornata: 8-10 settembre 2026;

Seconda giornata: 13-14 ottobre 2026;

Terza giornata: 20-21 ottobre 2026;

Quarta giornata: 3-4 novembre 2026;

Quinta giornata: 24-25 novembre 2026;

Sesta giornata: 8-9 dicembre 2026;

Settima giornata: 19-20 gennaio 2027;

Ottava giornata: 27 gennaio 2027;

Playoff: 16-17 e 23-24 febbraio 2027;

Ottavi: 9-10 e 16-17 marzo 2027;

Quarti: 6-7 e 13-14 aprile 2027;

Semifinali: 27-28 aprile e 4-5 maggio 2027;

Finale: 5 giugno 2027.

Date Europa League 2026 2027 – I dettagli

La UEFA inoltre ha svelato anche le date dell’Europa League 2026/27 e della Conference League 2026/27. I dettagli:

Prima giornata: 16-17 settembre 2026;

Seconda giornata: 15 ottobre 2026;

Terza giornata: 22 ottobre 2026;

Quarta giornata: 5 novembre 2026;

Quinta giornata: 26 novembre 2026;

Sesta giornata: 10 dicembre 2026;

Settima giornata: 21 gennaio 2027;

Ottava giornata: 28 gennaio 2027;

Playoff: 18 e 25 febbraio 2027;

Ottavi: 11 e 18 marzo 2027;

Quarti: 8 e 15 aprile 2027;

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027;

Finale: 26 maggio 2027.

Date Conference League 2026 2027 – I dettagli