Mourinho, l’esonero dal Fenerbahce vale una buonuscita milionaria

Il Fenerbahce ha annunciato questa mattina l’esonero di José Mourinho come allenatore della prima squadra tramite un comunicato diffuso sui propri canali social. «Abbiamo esonerato José Mourinho, che è stato l’allenatore della nostra Squadra Professionistica di Calcio dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per il suo impegno con la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua carriera», si legge nella nota.

La notizia dell’addio del tecnico portoghese è arrivata a quasi 48 ore di distanza dalla mancata qualificazione alla fase a gironi della UEFA Champions League, persa contro il Benfica lo scorso mercoledì. In questo modo Mourinho ha lasciato il club fuori dalla massima competizione europea e al settimo posto nella Super Lig turca, con una vittoria e un pareggio, a due giorni dalla trasferta contro il Genclerbirligi, in programma domenica alle 18:00.

Questa eliminazione ha rappresentato un duro colpo per il club e per l’allenatore lusitano, la cui ultima presenza in Champions risaliva al 10 marzo 2020. All’epoca Mou guidava il Tottenham e da allora sono passati quasi 2.000 giorni senza riuscire a ritrovare la strada verso la competizione che ha conquistato due volte e che ora ha posto fine alla sua avventura in Turchia, a un anno dal suo arrivo e con ancora una stagione di contratto.

L’addio di Mourinho alla società turca si sarebbe consumato dietro il pagamento di una lauta buonuscita. Secondo quanto riportato da Marca, il tecnico avrebbe ricevuto la cifra monstre di 15 milioni di euro per liberare la panchina. Nel dettaglio, 9 milioni riguarderebbero proprio l’allenatore, mentre la cifra restante sarebbe legata al suo staff.