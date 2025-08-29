Inter, nuovo sponsor in Asia: siglata una partnership con Ultima Markets

Nella giornata di oggi l’Inter, attraverso una nota ufficiale, ha ufficializzato una nuova partnership pluriennale con Ultima Markets, broker di CFD, che diventa così Official Regional Partner del club nerazzurro in Asia.

Ultima Markets offre ai trader strumenti intelligenti, analisi di mercato e supporto trasparente. La partnership riflette un impegno condiviso verso innovazione e coinvolgimento, attraverso iniziative ed esperienze in grado di risuonare con un pubblico globale in continua crescita. Grazie a questa partnership pluriennale, Ultima Markets introdurrà contenuti co-branded, attivazioni digitali e iniziative educative pensate per le comunità finanziarie e sportive in rapida crescita dell’Asia.

«Ultima Markets incarna uno spirito ambizioso e orientato al futuro che riflette i valori stessi dell’Inter – ha commentato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter –. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Asia, dove il Club è tra i più seguiti, con una fan base di oltre 295 milioni di persone. Grazie a questo accordo, potremo coinvolgere i nostri tifosi attraverso iniziative innovative e dinamiche».

«Il calcio ispira milioni di persone con la sua dedizione, il lavoro di squadra e la precisione. Sono valori che abbracciamo in Ultima Markets e che guidano il nostro impegno nell’offrire empowerment ai trader ogni giorno. La collaborazione con l’Inter va oltre la semplice visibilità del marchio, creando connessioni significative che avvicinano i tifosi sia al gioco che all’indipendenza finanziaria», le parole di Gareth Derbyshire, Chief Strategy Officer di Ultima Markets.