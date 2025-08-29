Diversi club hanno chiesto alla UEFA di evitare squadre israeliane nelle coppe europee

Le preoccupazioni stanno aumentando tra i vertici del calcio riguardo alle crescenti pressioni sulla partecipazione delle squadre israeliane alle competizioni europee per club e nazionali a causa della guerra a Gaza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times, diversi club europei avrebbero sondato il terreno con la UEFA per capire se esistesse un procedimento attraverso il quale fosse possibile chiedere di non essere sorteggiati contro una squadra israeliana nelle competizioni europee.

Fonti interne alla UEFA hanno affermato di non aver ricevuto alcuna richiesta ufficiale da parte dei club e che le sue politiche non permetterebbero comunque una simile possibilità. Ciononostante, la qualificazione del Maccabi Tel Aviv all’Europa League potrebbe comportare notevoli difficoltà in termini di sicurezza e di possibili manifestazioni.

In un’iniziativa separata, l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio ha chiesto a FIFA e UEFA di sospendere temporaneamente Israele dalle competizioni internazionali a causa delle sue azioni a Gaza. Altri hanno sollevato la questione del perché la Russia debba essere esclusa, ma non Israele.

La Federcalcio norvegese ha dichiarato che donerà qualsiasi profitto derivante dalla partita valida per le qualificazione ai Mondiali contro Israele, in programma a Oslo l’11 ottobre, agli aiuti umanitari per Gaza. La stessa idea sarebbe in corso di valutazione anche da parte della Federcalcio, in vista del match con Israele che si disputerà il 14 ottobre a Udine.

Lise Klaveness, presidente della federazione norvegese, ha dichiarato: «Né noi né altre organizzazioni possiamo rimanere indifferenti di fronte alle sofferenze umanitarie e agli attacchi sproporzionati cui la popolazione civile di Gaza è stata sottoposta da molto tempo». Per motivi di sicurezza aggiuntiva, si prevede una riduzione della capienza dello stadio Ullevaal (26.000 posti), a Oslo, fino a 3.000 unità.

Nella fase a gironi dell’Europa League il Maccabi Tel Aviv – unica formazione israeliana presente nelle coppe europee – affronterà: Dinamo Zagabria, Aston Villa, Lione, PAOK, Midtjylland, Bologna, Stoccarda e Friburgo.