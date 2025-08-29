Europa League, quando sarà pubblicato il calendario della prima fase

Quando esce il calendario della Europa League? Quest’oggi a Monte Carlo si è tenuto il sorteggio della prima fase della Europa League 2025/26. Come ormai noto, questa non avrà la classica struttura a gironi, visto che le 36 squadre partecipanti saranno inserite in un’unica classifica che decreterà le qualificate agli ottavi di finale o agli spareggi dopo le otto giornate previste dal nuovo format. Per questa stagione le italiane protagoniste sono due: Roma e Bologna.

Ogni formazione dovrà confrontarsi così con due squadre per ogni fascia, senza poter incontrare club della stessa nazionalità o più di due provenienti dallo stesso paese. In tutto, come detto, ogni squadra giocherà otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta.

Per quanto riguarda il calendario del torneo, l’amministrazione UEFA deciderà quali partite si giocheranno il giovedì e quali il mercoledì (solo per la prima giornata), oltre agli orari di inizio delle partite dalla 1a alla 7a giornata. Inoltre, un club, in linea di principio, non giocherà più di due partite in casa o in trasferta di seguito, e ogni club giocherà una partita in casa e una in trasferta nelle prime due giornate e nelle ultime due giornate. Se necessario, tuttavia, l’amministrazione UEFA può derogare da queste regole.

Quando esce il calendario della Europa League – Tutti i dettagli

Ma se si conoscono le avversarie per ognuna delle squadre qualificate alla massima competizione europea per club, quando sarà invece pubblicato il calendario ufficiale delle partite? La UEFA ha già reso noto tutti i dettagli in merito. Bisognerà aspettare qualche giorno, infatti, dopo il sorteggio per conoscere esattamente il programma delle otto giornate della prima fase che seguiranno il seguente calendario:

Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025

Seconda giornata: 2 ottobre 2025

Terza giornata: 23 ottobre 2025

Quarta giornata: 6 novembre 2025

Quinta giornata: 27 novembre 2025

Sesta giornata: 11 dicembre 2025

Settima giornata 7: 22 gennaio 2026

Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Per conoscere nel dettaglio tutte le partite della prima fase della Europa League 2025/26 bisognerà aspettare molto probabilmente domenica 31 agosto. Entro e non oltre quella data, la UEFA renderà pubblico il calendario completo della prima fase, così da dare ufficialmente inizio alla competizione più ambita.