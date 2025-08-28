La UEFA è pronta ad alzare il sipario sulla nuova Champions League alle ore 18.00 quando inizierà il sorteggio per la prima fase del torneo più ambito a livello europeo per club. Sarà la seconda stagione dal cambio di format voluta dal massimo organo del calcio europeo: 36 squadre partecipanti e un solo girone unico per la prima fase della competizione.

Tutte le partite di questa fase, come la scorsa stagione, saranno giocate in conformità con il sistema a girone, in cui ciascun club affronta otto avversari in incontri di sola andata. Ogni club gioca quattro partite in casa e quattro in trasferta.

Sorteggio Champions League – Le condizioni

Il sorteggio, effettuato in una versione ibrida fisica e digitale, ha determinato gli abbinamenti per la fase a gironi. I 36 club sono stati suddivisi in quattro urne di nove club ciascuna. Le urne sono composte secondo il ranking UEFA stabilito all’inizio della stagione, con il detentore del titolo della UEFA Champions League che viene posizionato come testa di serie nell’urna 1.

Gli avversari di ogni squadra, così come il fatto che ciascuna partita venga giocata in casa o in trasferta, sono determinate tramite sorteggio. Ogni squadra è sorteggiata contro due avversari da ciascuna delle quattro urne e gioca contro un avversario di ciascuna urna in casa e contro l’altro in trasferta. Le squadre della stessa associazione non possono essere sorteggiate l’una contro l’altra, e ogni squadra può giocare contro un massimo di due avversari di qualsiasi altra associazione.

L’amministrazione UEFA può determinare condizioni alternative per il sorteggio in conformità con i principi stabiliti dal Comitato delle Competizioni per Club e può adattare qualsiasi delle condizioni del sorteggio per evitare situazioni di stallo e/o tenere conto di eventuali vincoli rilevanti alla luce delle decisioni prese dal Comitato Esecutivo UEFA.

Sorteggio Champions League – Le fasce

Queste le quattro fasce (da nove squadre ciascuna) in cui sono state divise le 36 formazioni:

Sorteggio Champions League – Gli accoppiamenti

Di seguito, in costante aggiornamento, tutte le avversarie per ognuna delle 36 squadre che disputeranno la UEFA Champions League 2025/26:

PRIMA FASCIA

Real Madrid :

: Manchester City :

: Bayern Monaco : Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting Lisbona, PSV, Royal USG, Pafos

: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting Lisbona, PSV, Royal USG, Pafos Liverpool :

: PSG :

: Inter :

: Chelsea : Barcellona, Bayern Monaco, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag

: Barcellona, Bayern Monaco, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag Borussia Dortmund :

: Barcellona:

SECONDA FASCIA

Arsenal :

: Bayer Leverkusen :

: Atletico Madrid :

: Benfica :

: Atalanta :

: Villarreal :

: Juventus :

: Eintracht Francoforte :

: Club Brugge:

TERZA FASCIA

Tottenham :

: PSV :

: Ajax :

: Napoli :

: Sporting Lisbona :

: Olympiacos :

: Slavia Praga :

: Bodo Glimt :

: Marsiglia:

QUARTA FASCIA