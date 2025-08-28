Juve, Comolli: «Vlahovic resta al 99%. Dobbiamo rispettare i paletti del FPF»

A margine del sorteggio della prima fase della Champions League 2025/26, il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha parlato anche delle ultime fasi della sessione estiva del calciomercato.

E Comolli ha affrontato la questione Dusan Vlahovic, dato da inizio estate in uscita: «Posso dire che Dusan rimarrà con noi fino a fine stagione al 99%. Ci sono stati vari contatti con diversi club, ma nulla più di questo e credo che anche il calciatore sia felice di rimanere con noi».

«Inoltre, devo dire che abbiamo la fortuna di avere alle spalle una società molto solida – ha aggiunto Comolli –. Ovviamente dobbiamo fare i conti con il Fair Play Finanziario per cui avremo alcuni paletti nel prossimo triennio».

Infine Comolli ha ufficializzato la cessione di Savona al Nottingham Forest: «Abbiamo chiuso questa operazione oggi pomeriggio con il calciatore che è pronto a trasferirsi in Inghilterra».