Champions League, il regolamento del sorteggio per il girone unico

La UEFA ha svelato questa mattina la procedura completa per il sorteggio – in programma oggi, giovedì 29 agosto, alle ore 18.00 – che darà vita alla nuova Champions League. Sarà una stagione particolare, con tifosi e addetti ai lavori che impareranno a conoscere sul campo il nuovo format a 36 squadre partecipanti e con girone unico.

Tutte le partite della prima fase – spiega la UEFA nella procedura per il sorteggio – saranno giocate in conformità con il sistema a girone, in cui ciascun club affronta otto avversari in incontri di sola andata. Ogni club gioca quattro partite in casa e quattro in trasferta.

Regolamento sorteggio Champions League – Le condizioni

Il sorteggio, che sarà effettuato in una versione ibrida fisica e digitale, determina gli abbinamenti per la fase a gironi. I 36 club sono suddivisi in quattro urne di nove club ciascuna. Le urne sono composte secondo il ranking UEFA stabilito all’inizio della stagione, con il detentore del titolo della UEFA Champions League che viene posizionato come testa di serie nell’urna 1.

Gli avversari di ogni squadra, così come il fatto che ciascuna partita venga giocata in casa o in trasferta, sono determinati tramite sorteggio. Ogni squadra viene sorteggiata contro due avversari da ciascuna delle quattro urne e gioca contro un avversario di ciascuna urna in casa e contro l’altro in trasferta. In linea di principio, le squadre della stessa associazione non possono essere sorteggiate l’una contro l’altra, e ogni squadra può giocare contro un massimo di due avversari di qualsiasi altra associazione.

L’amministrazione UEFA può determinare condizioni alternative per il sorteggio in conformità con i principi stabiliti dal Comitato delle Competizioni per Club e può adattare qualsiasi delle condizioni del sorteggio per evitare situazioni di stallo e/o tenere conto di eventuali vincoli rilevanti alla luce delle decisioni prese dal Comitato Esecutivo UEFA.

Regolamento sorteggio Champions League – Le urne

Il sorteggio viene eseguito in parte manualmente, con palline estratte fisicamente da un’urna, e in parte digitalmente, attraverso un software automatizzato designato, come spiegato dalla stessa UEFA nel dettaglio nei giorni scorsi. L’intero processo di sorteggio è revisionato e verificato da un revisore esterno.

Di seguito, le quattro urne da cui saranno estratte tutte le squadre:

URNA 1

Real Madrid C.F. (ESP) Manchester City (ENG) FC Bayern München (GER) Paris Saint-Germain (FRA) Liverpool FC (ENG) FC Internazionale Milano (ITA) Borussia Dortmund (GER) RB Leipzig (GER) FC Barcelona (ESP)

URNA 2

Bayer 04 Leverkusen (GER) Atlético de Madrid (ESP) Atalanta BC (ITA) Juventus (ITA) SL Benfica (POR) Arsenal FC (ENG) Club Brugge KV (BEL) FC Shakhtar Donetsk (UKR) AC Milan (ITA)

URNA 3

Feyenoord (NED) Sporting Clube de Portugal (POR) PSV Eindhoven (NED) GNK Dinamo (CRO) FC Salzburg (AUT) LOSC Lille (FRA) FK Crvena Zvezda (SRB) BSC Young Boys (SUI) Celtic FC (SCO)

URNA 4

ŠK Slovan Bratislava (SVK) AS Monaco (FRA) AC Sparta Praha (CZE) Aston Villa FC (ENG) Bologna FC 1909 (ITA) Girona FC (ESP) VfB Stuttgart (GER) SK Sturm Graz (AUT) Stade Brestois 29 (FRA)

Regolamento sorteggio Champions League – La procedura

Quattro urne sono preparate per il sorteggio, una per ciascuna delle quattro fasce di sorteggio. Ogni urna contiene nove palline con i nomi delle squadre che compongono l’urna.

URNA 1

Una pallina viene estratta a caso dall’urna pertinente e aperta per mostrare il nome della squadra sorteggiata. Una volta che il nome della squadra è stato mostrato, il software automatizzato sorteggia casualmente otto avversari per questa squadra, due da ciascuna urna (1, 2, 3 e 4), inclusa, per ciascun avversario, l’indicazione se la partita viene giocata in casa o in trasferta.

L’ordine di assegnazione degli avversari inizia con l’urna 1 (due avversari), seguita dalle altre urne in ordine decrescente. Il software estrae i possibili avversari validi da tutte le urne rispettando le condizioni di sorteggio sopra menzionate e garantendo che venga fatta un’assegnazione valida, garantendo che l’intero sorteggio e il calendario delle partite in linea con il calendario della competizione possano essere completati per tutte le squadre.

Questa assegnazione da parte del software viene effettuata entro un limite di tempo prestabilito. Una volta che un’assegnazione valida è stata sorteggiata dal software, saranno rivelati gli avversari e quali partite vengono giocate in casa o in trasferta. La procedura viene quindi ripetuta per tutte le restanti squadre dell’urna 1. Durante il sorteggio, un certo numero di avversari sarà già stato sorteggiato e direttamente mostrato, riducendo così il numero di avversari da sorteggiare per le squadre successive.

URNA 2

Come per l’urna 1, una pallina viene estratta a caso dall’urna pertinente e aperta per mostrare il nome della squadra sorteggiata. I due avversari dell’urna 1 per questa squadra sono già stati determinati durante il sorteggio per le squadre dell’urna 1. Il software sorteggia quindi, con la stessa procedura descritta per l’urna 1, due avversari da ciascuna delle urne rimanenti (2, 3 e 4), inclusa, per ciascun avversario, l’indicazione se la partita viene giocata in casa o in trasferta. La procedura viene quindi ripetuta per le restanti squadre dell’urna 2.

URNA 3

La procedura è la stessa delle urne 1 e 2. Solo gli avversari delle urne 3 e 4 devono essere sorteggiati.

URNA 4

La procedura è la stessa delle urne precedenti. Solo gli avversari dell’urna 4 devono essere sorteggiati.

Regolamento sorteggio Champions League – Il calendario

Per quanto riguarda il calendario del torneo, l’amministrazione UEFA deciderà quali partite si giocheranno il martedì, quali il mercoledì e quali il giovedì (solo per la Giornata 1), così come gli orari di inizio. Inoltre, un club, in linea di principio, non giocherà più di due partite in casa o in trasferta di seguito, e ogni club giocherà una partita in casa e una in trasferta nelle prime due giornate e nelle ultime due giornate. Se necessario, tuttavia, l’amministrazione UEFA può derogare da queste regole. Il calendario di tutte le partite della fase a gironi sarà disponibile sabato 31 agosto.