Sky lancia una nuova offerta: la Champions e lo sport a metà prezzo per 18 mesi

Tutti i contenuti del pacchetto Sport – con la visione di 185 partite di Champions e di tutte le sfide di Europa League e Confference League – a meno di metà prezzo per i prossimi 18 mesi. È questa la nuova offerta lanciata da Sky per seguire la ripartenza del grande calcio europeo al prezzo di 24,90 euro al mese per un anno e mezzo (contro i 51,90 euro di listino). L’offerta è valida fino al prossimo 31 agosto 2025.

Sky Sport offerte – I contenuti del pacchetto

Il pacchetto Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) consente di vedere:

Le coppe europee con la UEFA Champions League (185 partite su 203 a stagione in esclusiva), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Gol;

Tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, oltre a tutti i round della World Superbike;

Il Grande Tennis con Wimbledon in esclusiva fino al 2030, lo US Open e i tornei dell’ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028;

Lo spettacolo del basket italiano, europeo ed americano con i giganti della NBA, l’EuroLega e la BKT EuroCup in esclusiva e il meglio del campionato italiano di Serie A – LBA;

Tanto altro sport: dal rugby, all’atletica, al golf e un’ampia offerta di canali dedicati allo sport;

Le serie e gli show di Sky, che sono inclusi nell’offerta.

Sky Sport offerte – I dettagli della promozione

Dunque, per i primi 18 mesi Sky TV sarà proposto a 14,90 euro al mese (anziché 25 euro al mese), mentre Sky Sport costerà 10 euro al mese (anziché 26,90 euro al mese). In caso di recesso anticipato rispetto al vincolo di permanenza minima del profilo Sky Smart di 18 mesi sarà richiesto l’importo per la restituzione degli sconti, secondo quanto indicato nella pagina trasparenza tariffaria. Gli sconti aggiuntivi rispetto al profilo Sky Smart non concorrono al calcolo degli sconti da restituire in caso di recesso anticipato.

Dal 19° mese sarà possibile rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti a quella data, oppure disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni. In prossimità della scadenza, Sky comunicherà la possibilità di rinnovo.

Sky Sport offerta – Il decoder Sky Stream

L’offerta è disponibile con Sky Stream. Sky Stream integra in un’unica interfaccia tutti i contenuti Sky, delle migliori app e dei canali in chiaro, per trovare subito cosa guardare. Avere Sky Stream è facile e veloce: si installa in pochi minuti, ha dimensioni ridotte, è estremamente leggero e si collega facilmente. Non ha bisogno di parabola o dell’intervento di un tecnico, si riceve direttamente a casa e per iniziare a guardare i propri contenuti preferiti basta collegarlo alla propria rete domestica.

Il corrispettivo di attivazione dell’offerta con Sky Stream è pari a 19 euro anzichè 99 euro. Il costo di attivazione di 99 euro una tantum include il corrispettivo di attivazione del servizio (80 euro scontato a 19 euro) e il costo di attivazione del Profilo Sky Smart (19 euro, scontato a 0 euro).