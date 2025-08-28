La Fiorentina di Stefano Pioli è pronta pera la gara di ritorno dei preliminari della Conference League 2025/26. La terza competizione UEFA per club attende le ultime qualificate per il proprio tabellone principale che vedrebbe i viola presenti per la terza edizione consecutiva.

Capitan Ranieri e compagni, forti del 3-0 dell’andata, sono a un passo dal tabellone principale, ma devono prima chiudere la pratica contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr, contando anche sulla spinta dell’Artemio Franchi, pronto per ospitare, per la prima volta in stagione, una gara ufficiale 2025/26.

Come per la scorsa stagione, la Conference League è trasmessa in esclusiva su Sky, con la migliore partita fra formazioni straniere che sarà trasmessa in chiaro. Ma in occasione della sfida di andata dei preliminari, la sfida Polissya-Fiorentina, che si giocherà sul campo neutro di Presov (Slovacchia), sarà trasmessa in chiaro su TV8. Il fischio di inizio è fissato per le ore 20.00 allo stadio Franchi.