Champions, la UEFA vieta la stessa sfida nel girone per tre stagioni consecutive

Giornata di novità per la UEFA Champions League. In vista del sorteggio che definirà il calendario dell’edizione 2025/26 la Federcalcio europea ha annunciato una grande novità: lo spostamento dell’orario della finale della competizione dalle classiche ore 21 alle ore 18, con sfida sempre in programma il sabato (come accade dal 2010).

Non si tratta però dell’unico aspetto innovativo che riguarda la massima competizione europea per club. Come si legge tra le pieghe del regolamento per il sorteggio, il Comitato Competizioni per Club UEFA ha stabilito una condizione aggiuntiva che potrebbe essere applicata alla compilazione del calendario a partire dall’edizione 2026/27 del torneo.

Nel dettaglio, è stato stabilito che un incontro tra le stesse due squadre non può ripetersi nella stessa competizione con la stessa squadra sorteggiata per giocare in casa per tre stagioni consecutive. Questo significa che, se due squadre che si sono già affrontate nella fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 vengono nuovamente sorteggiate contro e con la stessa squadra in casa nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, tali squadre non potranno essere sorteggiate contro e con la stessa squadra in casa nella stagione 2026/27.

In sostanza, la UEFA eviterà che per tre stagioni consecutive si ripeta lo stesso identico match tra due squadre, sempre in casa della medesima. Per chiarezza, va specificato che le squadre in questione potranno comunque essere sorteggiate per sfidarsi nello stadio della squadra che nelle due precedenti edizioni ha giocato in trasferta.

Per fare un esempio, qualora nel girone 2025/26 si dovesse ripresentare il match Inter-Arsenal (già visto nel girone della passata stagione), nel 2026/27 le due squadre potranno affrontarsi solamente in casa dei Gunners, ma non più a San Siro.