L’Inter affronterà due inglesi nel girone della Champions League

La Champions League 2025/26 si prepara a prendere forma. Si tratterà della seconda edizione del torneo con il nuovo format a girone unico e vedrà impegnata quattro formazioni italiane (contro le cinque della passata stagione): Atalanta, Juventus, Inter e Napoli.

L’edizione di quest’anno porterà con sé una particolarità: per la prima volta in Champions ci saranno sei squadre della stessa Federazione, quella inglese. La Premier League porterà infatti cinque club direttamente dal campionato – Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle grazie al piazzamento extra garantito dalle performance nelle coppe 2024/25 – e la vincitrice dell’Europa League della passata stagione: il Tottenham.

Avversarie Inter girone Champions – Le regole sugli accoppiamenti

Questa massiccia presenza, unita al fatto che tre di queste squadre si troveranno in prima fascia, vincolerà una parte del sorteggio che la UEFA manderà in scena ad agosto. Il regolamento della competizione stabilisce infatti che «le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate l’una contro l’altra e ogni squadra può affrontare al massimo due avversarie della stessa federazione».

Questa regola può essere rispettata, non essendoci più di tre squadre inglesi nella stessa fascia, ma costringerà la Federcalcio europea ad alcuni accoppiamenti, che riguardano proprio una delle italiane partecipanti: l’Inter. Chelsea, Liverpool e Manchester City sono già confermate in Fascia 1, con l’Arsenal in Fascia 2. Il Tottenham dovrebbe essere collocato in Fascia 3 (ma può ancora scalare) e il Newcastle in Fascia 4.

Le tre inglesi in prima fascia (Manchester City, Chelsea, Liverpool) non possono affrontarsi tra loro, quindi devono affrontare le altre sei squadre della prima fascia (due partite ciascuna), cioè le sei non inglesi, come l’Inter. Questo genera automaticamente sei partite tra inglesi e non inglesi di prima fascia.

Poi ci sono le altre tre inglesi (Arsenal in seconda fascia, Tottenham in terza, Newcastle in quarta), che:

non possono affrontare altre inglesi, ma

devono affrontare due squadre di prima fascia ciascuna.

Quindi:

Arsenal – 2 partite contro squadre della prima fascia (non inglesi)

Tottenham – 2 partite contro squadre della prima fascia (non inglesi)

Newcastle – 2 partite contro squadre della prima fascia (non inglesi)

Avversarie Inter girone Champions – Perché i nerazzurri sfideranno due inglesi

Perché l’Inter deve quindi affrontare due inglesi? Semplice: ci sono 12 partite da “distribuire” tra le sei squadre non inglesi della prima fascia, e devono essere divise equamente (due ciascuna) per rispettare anche la regola di massimo due partite contro squadre della stessa Federazione.

In sintesi, l’Inter è costretta a giocare contro due squadre inglesi perché:

Le regole vietano scontri tra squadre dello stesso Paese

Le sei squadre inglesi devono tutte affrontare due club di prima fascia

L’unico modo per rispettare queste regole è fare in modo che ogni squadra non inglese in prima fascia affronti due inglesi.

Curiosamente, i nerazzurri hanno affrontato due formazioni inglesi anche nella prima fase della Champions League 2024/25 (Arsenal e Manchester City), ma in questo caso gli accoppiamenti non erano “obbligati”, bensì frutto della casualità del sorteggio.