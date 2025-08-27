Ufficiale, Tiago Djalo ceduto al Besiktas: plusvalenza per la Juventus

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione».

Con questa nota ufficiale, il club bianconero ha annunciato la cessione del difensore portoghese, che vola in Turchia dopo oltre un anno e mezzo dal suo arrivo a Torino. «Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 1,4 milioni, al netto degli oneri accessori», si legge ancora nella nota.

La Juventus aveva acquistato Tiago Djalo dal Lille nel mercato di gennaio della stagione 2023/24, ma il calciatore non è praticamente mai sceso in campo con i bianconeri. Il costo storico di Djalo era pari a oltre 5,1 milioni di euro, mentre il suo residuo a bilancio è sceso a quota 2,1 milioni circa al 30 giugno 2025, da qui la plusvalenza di circa 1,4 milioni.

A questa cifra si aggiunge anche il risparmio della quota ammortamento di 2,1 milioni e sullo stipendio lordo del calciatore, che nella scorsa stagione era pagato per il 40% dai bianconeri. Su questo fronte, la Juventus dovrebbe quindi risparmiare ulteriori 1,48 milioni di euro, per un risparmio complessivo di 3,58 milioni.