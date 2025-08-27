Commissario Ue: «Le competizioni europee devono restare in Europa»

Il commissario europeo Glenn Micallef ha deciso di prendere posizione contro le proposte di fare disputare partite dei campionati nazionali al di fuori del continente europeo. Micallef, commissario per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, ha puntato il dito contro la Liga spagnola e la Serie A.

«Sono profondamente deluso dalle proposte di disputare partite di campionato nazionale al di fuori dell’Europa», ha scritto il commissario in un post sui social. Micallef ha ricordato l’impegno preso al Forum europeo dello Sport di Cracovia: «Ho promesso che i tifosi sarebbero stati pienamente inclusi nelle discussioni su sport e governance».

Micallef ha anche espresso solidarietà ai tifosi di Spagna e Italia, citando in particolare Barcellona, Villarreal, Milan e Como: «Starò al fianco dei tifosi, soprattutto in quei Paesi dove il dibattito è più acceso». Sul futuro delle competizioni, la posizione del commissario è netta: «Le competizioni europee devono essere giocate in Europa. Il calcio europeo deve restare in Europa».

Infine, un appello diretto ai club: «Come Commissario e come tifoso di calcio da tutta la vita, credo che le società debbano gran parte del loro successo ai tifosi fedeli e alle comunità locali. Questo è il primo grande banco di prova per la governance dopo la Superlega. Club forti e radicati nelle comunità sono il cuore del Modello Sportivo Europeo. Spostare le competizioni all’estero non è innovazione, è tradimento».