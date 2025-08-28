Tutto pronto per il sorteggio del girone unico della Champions League, dopo che nella serata di ieri si sono qualificate anche le ultime partecipanti alla competizione. Tra le tante novità alle quali tifosi e appassionati si sono abituati a proposito della nuova Champions, c’è anche la modalità di compilazione delle tanto attese fasce. Si tratta della divisione in quattro “urne” delle formazioni partecipanti alla prima fase (36 a partire da questa stagione calcistica), che determinano le avversarie nella parte iniziale della competizione.

Fino alla stagione 2023/24, le fasce servivano per stabilire le quattro squadre di ognuno degli otto gironi del torneo. A partire dalla stagione attuale, con la cancellazione della fase a gruppi, le fasce servono per determinare le otto avversarie diverse che ogni squadra deve affrontare prima della fase a eliminazione diretta. Ma come è cambiata la determinazione delle fasce a partire da questa edizione della UEFA Champions League?

I piazzamenti in campionato servono ancora a stabilire le squadre che prenderanno parte alla massima competizione europea per club, ma dalla stagione passata laurearsi Campione d’Italia (così come d’Inghilterra, Spagna, Germania ecc) non fa più la differenza tra l’accesso o meno alla prima fascia (un aspetto non secondario fino all’edizione 2023/24 del torneo, per sperare in un percorso più semplice in Champions League).

Fasce Champions League – Come vengono divise le squadre

Come si legge sui documenti ufficiali della UEFA, «le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente su cinque stagioni, inclusa la stagione precedente)». La «prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club», mentre in Europa League la «prima fascia includerà le prime nove squadre classificate».

In prima fascia – oltre ai campioni nazionali dei sei migliori campionati europei – è stata quindi eliminata (rispetto a quanto accadeva fino alla stagione 2023/24) anche la vincente dell’Europa League, che manterrà il diritto di partecipare alla Champions League ma sarà inserita nella relativa fascia, sulla base del ranking.

«Le fasce 2, 3 e 4», invece, «includeranno tutte le altre squadre secondo il loro ordine di ranking», esattamente come accadeva anche in passato. Stabilite le varie fasce, ciascuna formazione sarà sorteggiata contro due avversarie da ognuna delle quattro urne, giocando per ogni urna una partita in casa e una in trasferta (anche in questo caso la scelta avverrà tramite sorteggio).

Fasce Champions League – Le urne per la nuova edizione

Sulla base delle classifiche dei campionati nazionali 2024/25 che si sono conclusi ormai qualche mese fa, e in base al ranking quinquennale UEFA, Calcio e Finanza ha definito le fasce della nuova Champions League, tenendo conto anche dei due posti aggiuntivi per Inghilterra e Spagna.

La vincente della Champions League (il PSG) faceva già parte della prima fascia, dal momento in cui i parigini avevano un ranking molto alto, oltre ad essere qualificati tramite il campionato. Per questo motivo, è diventata ufficiale anche la partecipazione dell’Olympiacos, la squadra che ha avuto accesso direttamente alla prima fase in “sostituzione” della vincitrice della Champions League (già presente come qualificata dal campionato di appartenenza). Le formazioni inserite sono quelle che hanno occupato – nei rispettivi campionati – i posti che garantiscono l’accesso diretto alla UEFA Champions League. A queste si sono unite quelle che sono emerse dai playoff che si sono conclusi nella serata di ieri, con la qualificazione di Fenerbahce, Club Brugge, Qarabag e Copenhagen.

Fasce Champions League 2025 – Le italiane

Per quanto riguarda le sole formazioni italiane, Inter (prima fascia), Atalanta (seconda fascia), Juventus (seconda fascia) e Napoli (quarta fascia) sono le qualificate della Serie A alla prossima edizione della UEFA Champions League. In totale, le formazioni che hanno conquistato il posto nella seconda edizione del torneo con il nuovo format sono 36.