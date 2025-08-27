Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite

Massimo Moratti, ex patron e presidente dell’Inter, è ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

L’imprenditore, che ha compiuto 80 anni lo scorso maggio, dell’Inter non sarebbe in condizioni critiche ma la situazione rimane seria dopo che i medici che lo assistono hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente.

Moratti ha rilevato l’Inter nel 1995 da Ernesto Pellegrini, scomparso di recente, fino al 2016 quando cedette le proprie azionisti e il club nerazzurro a Erick Thoir.