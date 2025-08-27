Roma, rinnovo per l'Olimpico fino al 2028: niente centenario a Pietralata

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato quest’oggi il rinnovo di contratto con Sport e Salute per l’utilizzo dello Stadio Olimpico fino alla stagione 2027/28.

Come si legge, «allo stesso tempo, l’Olimpico rappresenterà un importante ponte mentre si continuerà a lavorare alla futura “casa” a Pietralata, progetto che resta centrale nella visione a lungo termine della Roma». Con il nuovo accordo firmato quest’oggi, il club giallorosso ufficializza che la squadra non giocherà nel nuovo impianto nell’anno del centenario, indicato in un primo momento come quello dell’inaugurazione.

Di conseguenza, se tutto dovesse filare liscio fra ultime questioni burocratiche e avanzamento dei lavori, la prima stagione libera della Roma per giocare nel nuovo stadio di Pietralata sarebbe quella 2028/29, mentre l’anno del centenario del club è il 2027.

«Siamo entusiasti di annunciare questo rinnovo – ha dichiarato Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute – che rappresenta la naturale evoluzione di una partnership già forte e proficua. Rappresenta l’unico caso in cui due squadre in campo escono entrambe vincitrici della stessa partita».