Dopo mesi di rumors, oggi è arrivata la conferma ufficiale con un comunicato stampa: Giorgio Armani ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione de La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi (Lucca), il leggendario locale fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 acquisito e gestito da Gherardo e Carla Guidi.

«La Capannina è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali – si legge in una nota – Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini – lì negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti – e un tributo alla tradizione italiana». La nuova gestione sarà effettiva a partire dalla stagione estiva 2026.

Fondata nel 1929 da Achille Franceschi, La Capannina è un centro di attrazione musicale e non solo. Qui si sono esibiti cantanti come Edith Piaf, Gino Paoli e Edoardo Vianello, ma anche Ray Charles, Grace Jones, Gloria Gaynor e Ornella Vanoni. Alla Capannina si sono incontrati intellettuali come Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Enrico Pea e Primo Levi. Una storia secolare che adesso si appresta a vivere un nuovo capitolo. Un luogo leggendario gestito dal 1977 da Gherardo Guidi, scomparso lo scorso autunno a 83 anni, insieme alla moglie Carla.

Soddisfazione del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi. «Giorgio Armani – ha dichiarato il primo cittadino – ha da sempre un legame speciale con Forte dei Marmi e l’acquisto del nostro locale simbolo è un gesto di amore per il paese. Farà un ottimo lavoro e sarà in grado di riportare il locale agli antichi fasti. Auguro a lui e a tutto il suo staff il benvenuto a Forte dei Marmi, con la certezza che sarà un ulteriore valore aggiunto per il turismo e l’economia cittadini».

L’ex deputato lombardo Giorgio Jannone Cortesi, parte di una cordata di imprenditori italiani e stranieri interessati ad acquisire lo storico locale di Forte dei Marmi e la Bussola di Viareggio, sottolinea: «Il nostro gruppo di investitori ha da tempo ufficializzato il proprio interesse per la Capannina di Franceschi. Siamo stati avvisati in anticipo, con un apprezzato gesto di cortesia, dell’imminente closing da parte del Gruppo Armani e crediamo sia una buona notizia, anche e soprattutto per Forte dei Marmi. Un brand italiano di valenza planetaria, che si affianca a tutti i principali marchi mondiali del comparto moda presenti al Forte, non può che portare ulteriore valore aggiunto sia al mitico locale che alla località più prestigiosa della Versilia. Il nostro gruppo, che ha effettuato già rilevanti investimenti a Forte, a questo punto dedicherà le proprie risorse alle alternative individuate da tempo, per le quali sono già in corso avanzate due diligence».