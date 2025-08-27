Grande appuntamento per tutti gli appassionati di calcio: il sorteggio del girone unico della prossima edizione di Champions League sarà trasmesso in chiaro nella giornata di domani, giovedì 28 agosto, alle ore 18.00 su TV8. Un evento attesissimo che determinerà il cammino delle 36 squadre qualificate alla nuova edizione della massima competizione europea per club.

Il sorteggio si svolgerà a Monte Carlo e sarà seguito da uno studio speciale Sky Sport, condotto da Mario Giunta con la partecipazione di Paolo Condò e Alessandro Costacurta. In diretta saranno commentati gli accoppiamenti e raccolte le reazioni delle delegazioni delle squadre presenti.





Nuova formula della Champions League

Come già nella scorsa stagione, la Champions League proporrà un girone unico a 36 squadre, divise in quattro fasce in base al coefficiente UEFA. Per l’Italia saranno protagoniste:

Inter (1ª fascia), reduce da due finali negli ultimi tre anni;

Atalanta e Juventus (2ª fascia);

Napoli , Campione d’Italia in carica (3ª fascia).

Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla 9a alla 24a posizione si giocheranno l’accesso agli ottavi attraverso i playoff. Le ultime 12 verranno eliminate. Un format che promette spettacolo e maggiore competitività in ogni turno.

Serata di calcio su TV8: dopo il sorteggio, Fiorentina-Polissya

La programmazione in chiaro di TV8 non si ferma al sorteggio Champions. Alle 20.00 lo stadio Artemio Franchi di Firenze ospiterà la sfida di ritorno dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Polissya.

I viola partono dal rassicurante 3-0 dell’andata, firmato dall’autorete di Kudryk e dai gol di Gosens e Gudmundsson. Un vantaggio che mette la squadra di Italiano in posizione favorevole per conquistare la qualificazione alla fase a gironi della Conference League.

Dove vedere il sorteggio Champions in chiaro

L’appuntamento di domani è quindi doppio: alle 18.00 il sorteggio Champions in chiaro su TV8, e subito dopo, alle 20.00, Fiorentina-Polissya. Una serata di grande calcio europeo che gli appassionati potranno vivere gratis e in diretta, con la certezza di non perdere neanche un’emozione.