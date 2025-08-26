Serie A, 4,2 milioni di spettatori nel primo turno su DAZN: +6% sul 24/25

La prima giornata della Serie A Enilive 2025/26 si è chiusa con 4,2 milioni di spettatori (4.208.482 spettatori) su DAZN, tra gli ascolti relativi alle singole partite del campionato e quelli di Zona DAZN, per chi ha preferito seguire alcuni match in contemporanea, segnando un incremento del 6% rispetto all’esordio della scorsa stagione (3.964.019).

Un segnale che mostra il legame del pubblico col calcio italiano, alimentato dalle tante novità in campo, e in panchina, che hanno inaugurato questa nuova stagione. Considerando il periodo estivo, le partite delle prime giornate di campionato vengono solitamente giocate tutte concentrate alle 18:30 e alle 20:45, limitando gli slot orari della trasmissione in tv e di conseguenza gli ascolti complessivi della Serie A rispetto ad altri momenti della stagione.

L’audience di questa prima giornata è in linea con giornate disputate con una programmazione simile (sei slot orari) che in media registrano oltre 4 milioni di spettatori.

Qui di seguito il dettaglio partita per partita:

Genoa-Lecce – 70.342 spettatori

Sassuolo-Napoli – 573.465 spettatori

Roma-Bologna – 252.961 spettatori (in co-esclusiva con Sky)

Milan-Cremonese – 480.303 spettatori

Como-Lazio – 245.801 spettatori (in co-esclusiva con Sky)

Cagliari-Fiorentina – 145.906 spettatori

Juventus-Parma – 756.771 spettatori

Atalanta-Pisa – 98.956 spettatori

Udinese-Hellas Verona – 212.618 spettatori

Inter-Torino – 597.951 spettatori (in co-esclusiva con Sky)

Di seguito, invece, i risultati di Zona DAZN, che trasmette in un contenitore unico i match che si disputano in contemporanea. Su questo fronte, si registra un incremento di spettatori del 28% rispetto a Zona DAZN della prima giornata dello scorso anno (773.408 spettatori nel 2025/26 contro 602.936 spettatori nel 2024/25).

Di seguito, i dati per ognuna delle quattro Zona DAZN del weekend: